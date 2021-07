Les nouveaux arrivages sont mis en vente sur le site de la SAQ le jeudi et restent offerts exclusivement en ligne pendant 11 jours. Ensuite, ils sont distribués en succursale. Si on sait le nombre de caisses au départ, il est difficile de savoir combien de bouteilles ont été vendues en ligne, ou combien de bouteilles chaque succursale a commandées, et encore moins combien elles en recevront. Le rosé est actuellement vendu en ligne et sera en succursale à partir du 12 juillet. Le rouge et le blanc ont été distribués plus tôt cette semaine, alors impossible de vérifier les quantités. Je me permets tout de même de telles suggestions parce que les vins sont vraiment bons et d’un très bon rapport qualité-prix.

Véronique Rivest Sommelière, collaboratrice invitée

Rien à redire !

La région des Colline Teatine se trouve dans les Abruzzes, entre la mer Adriatique et le massif de Majella, le deuxième parmi les plus hauts des Apennins. Issu entièrement de montepulciano, cultivé dans des vignobles allant de 160 à 440 m d’altitude, ce Masciarelli Rosato Colline Teatine 2020 rosé est un très bon vin de tous les jours, à garder sous la main pour de la visite ou des envies impromptues. Il s’ouvre sur un nez charmeur, fruité, tout en fraîcheur, avec des notes de gadelle, de framboise, de cerise et une pointe d’herbes et d’agrumes. Très sec, frais, il fait preuve de tenue et même d’une certaine complexité. Une bouteille très légère et une capsule à vis le rendent encore plus sympathique. À essayer avec une pizza aux tomates, des crevettes ou calmars grillés, du poisson frit.

Masciarelli Rosato Colline Teatine 2020, 16,55 $ (13320871), 13 %.

Garde : à boire.

Hyper harmonieux

PHOTO FOURNIE PAR LA SAQ Château Revelette Coteaux d’Aix-en-Provence 2019

Je vous ai récemment recommandé le rosé de cet excellent domaine, situé à Jouques, au nord-est d’Aix-en-Provence. Et je ne peux passer sous silence l’arrivée de son excellent rouge, le Château Revelette Coteaux d’Aix-en-Provence 2019. Son équilibre sans faille et sa grande fraîcheur, particulièrement dans une année caniculaire, sont preuve d’une viticulture très soignée et d’un grand terroir. Assemblage de syrah et cabernet sauvignon surtout, il offre un nez charmeur, parfumé, aux accents de petits fruits mûrs, de cerise confite, de violette et d’épices. Il est très sec, mais avec une matière mûre et soyeuse. Assez corsé, mais tellement frais, avec une bonne présence de tanins, eux aussi mûrs et très fins, il s’allonge sur une longue finale à l’impression minérale. D’un excellent rapport qualité-prix, comme tous les vins du domaine, il se boit avec des côtelettes ou un gigot d’agneau aux herbes, un poulet aux olives, un couscous aux merguez.

Château Revelette Coteaux d’Aix-en-Provence 2019, 25,55 $ (10259737), 13,5 %, bio.

Garde : 3 ou 4 ans.

Charme irrésistible

PHOTO FOURNIE PAR LA SAQ Domaine Sylvain Pataille Bourgogne Aligoté 2019

Voilà un autre vigneron duquel je n’hésite jamais à acheter les vins. Sylvain Pataille est un des meilleurs non seulement de Marsannay, mais aussi de toute la Bourgogne. Certifié bio depuis 2006, il travaille de façon très sensible et respectueuse, et élabore de véritables vins de terroir. Grand défenseur de l’aligoté, cépage souvent ignoré, il en tire des vins d’une complexité, d’une profondeur et d’un éclat remarquables. Son entrée de gamme, le Domaine Sylvain Pataille Bourgogne Aligoté 2019, est d’un charme irrésistible. Des notes de pomme, de poire et d’amande au nez laissent place à une bouche juteuse et fruitée, hyper tonique, avec du grain et de la texture. Des notes d’agrumes, de fleurs blanches et une pointe de réduction (genre fumée/silex) apportent des nuances en bouche, et de délicates notes salines et minérales s’ajoutent à la finale. Poissons grillés, quenelles de saumon, tarte aux poireaux vont de pair.

Domaine Sylvain Pataille Bourgogne Aligoté 2019, 29 $ (14713458), 12 %.

Garde : 3 ou 4 ans