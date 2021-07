Après avoir illustré les histoires de microbrasseries de l’Est-du-Québec, le bédéiste Nick Micho récidive avec un deuxième tome de Bière Dessinée mettant cette fois en valeur les institutions brassicoles de Québec, de Charlevoix et des environs.

Valérie Marcoux Le Soleil

On y trouve 24 petites bandes dessinées racontant l’histoire de ces lieux, les rencontres entre le bédéiste matapédien et les microbrasseurs, ainsi que des anecdotes cumulées au fil de ses expériences. Pour chacune des microbrasseries présentées, on mentionne aussi leur carte des bières, les recommandations de la place, les coordonnées pour s’y rendre et d’autres bonnes adresses à proximité.