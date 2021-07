En seulement quelques années, l’industrie brassicole québécoise a acquis une expertise enviable, et plusieurs dizaines de microbrasseries ont vu le jour. Chaque mois, nous parlons d’un aspect du monde effervescent de la bière.

Pierre-Marc Durivage La Presse

Révélés au grand public à la faveur de leur travail d’analystes à TVA Sports pendant l’irrésistible poussée du Canadien en séries éliminatoires, Guillaume Latendresse et Maxim Lapierre avaient eu l’occasion de bâtir leur complicité en animant La Poche Bleue, populaire capsule web commencée par hasard sur Instagram et qui a généré jusqu’à maintenant plus de 1,7 million de visionnements. Résolument sportive, la balado fait toutefois une belle place aux bières de microbrasseries, passion commune des deux anciens coéquipiers du Tricolore.

« L’un des buts du podcast était d’encourager les produits québécois, mais comme on prenait toujours une bière pendant la diffusion, on s’est lancé à la découverte des micros, nous apprend Maxim Lapierre. C’était pour s’amuser, mais c’est devenu une passion, on découvre tellement de beaux produits. »

Les deux amis en sont même venus à mettre sur pied la Ligue nationale de la microbrasserie, concours remporté cette année par St-Pancrace, de Baie-Comeau. L’équipe de La Poche Bleue va d’ailleurs souligner l’évènement en se rendant sur la Côte-Nord, du 13 au 15 août, pour un premier party annuel se déroulant dans la ville de la microbrasserie gagnante. Match de hockey entre l’équipe de La Poche Bleue et celle des anciens du Drakkar de Baie-Comeau, tournoi de poches, balado en direct suivie d’un spectacle… : le programme est bien garni alors que tous les profits de l’évènement seront partagés entre la Fondation des Canadiens pour l’enfance et le fonds d’études du Drakkar.

Chaque région travaille fort pour être fière de ce qu’elle propose. La tendance avec la pandémie, c’est d’être unifiés, de se tenir entre nous autres, d’être fiers de ce qu’on fait. Maxim Lapierre

Guillaume Latendresse remarque de son côté que cette tendance s’étend maintenant au milieu sportif, jusqu’à tout récemment une chasse gardée des grandes brasseries industrielles. « Les gens ont le goût de changement, d’essayer autre chose. On voit donc de plus en plus de microbrasseries qui démontrent de l’ouverture envers le monde du sport, soutient l’ancien ailier du Canadien, du Wild du Minnesota et des Sénateurs d’Ottawa. On voit des microbrasseries qui se mettent à commanditer des tournois de golf, de balle-molle, etc. »

Les bières La Poche Bleue

L’amour de la bière de microbrasserie a même poussé Maxim et Guillaume à mettre leurs propres brassins sur le marché. « Dès notre cinquième podcast, on est entrés en contact avec les gens du Bilboquet ; la bière La Poche Bleue est donc arrivée avant même l’embauche de notre relationniste », explique Guillaume Latendresse en se moquant gentiment de Louis-Philippe Dorais, en ligne avec nous pour l’entrevue. « J’avais un contact et les gens du Bilboquet voulaient justement lancer une bière blonde facile à boire. On n’a donc pas vraiment été impliqués dans la recette de cette première bière, elle a vraiment été créée chez Bilboquet à Saint-Hyacinthe. Mais cela dit, on voulait vraiment proposer un produit 100 % québécois.

« Par contre, pour la 84, on s’est vraiment impliqués, au point où je suis entré moi-même dans la cuve ! Son petit goût spécial vient peut-être de là ! », suggère en rigolant Latendresse en faisant allusion à l’une des publicités comiques que La Poche Bleue a mises en ligne au cours des derniers mois.

Maxim Lapierre et Guillaume Latendresse restent modestes quand on leur indique qu’ils pourraient avoir un rôle dans la démocratisation des bières de microbrasseries au Québec. Mais ils ne vont pas arrêter d’en parler de sitôt. « C’est relié à la découverte du Québec », soutient Lapierre.

On va aussi un jour faire la tournée des micros ; avec le déconfinement, on veut apprendre sur les villes, leurs secrets, les choses à visiter. Maxim Lapierre

Entre-temps, les deux anciens joueurs prennent encore la mesure des succès de La Poche Bleue et de sa gamme de produits — un gin et une vodka sont produits par la distillerie maskoutaine Noroi, alors qu’un café est torréfié par l’équipe du Corsaire, à Lévis. « On ne pensait jamais être où on en est actuellement, certainement pas en un an », reconnaît Guillaume Latendresse en précisant au passage que l’équipe construit actuellement son premier studio de tournage.

« Le podcast est relié au party, il y a tellement d’ouvertures qui s’offrent à nous, reconnaît de son côté Maxim Lapierre. Nos partenaires sont vraiment enthousiastes, je ne sais pas où ça va s’arrêter. En fait, je souhaite que ça ne s’arrête pas ! »

Les suggestions de notre duo

La 84

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE La 84, de La Poche Bleue/Le Bilboquet

La 84

La Poche Bleue/Le Bilboquet

4,8 % alc./vol.

473 ml

Brassée par Le Bilboquet, cette bière blanche tombe exactement dans la palette de Guillaume Latendresse, et pour cause : il a étroitement participé au processus de brassage. « On lui a goûté au moins cinq ou six fois en cours de brassage, nous dit l’ancien du Canadien. On a donné nos impressions, demandé de faire des modifications, elle avait parfois trop d’agrumes, trop de lime. » Le résultat est une blanche extrêmement bien équilibrée, veloutée, avec des accents dosés de pêche et de clémentine.

Sure aux framboises

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Sure aux framboises, de La Barberie

Sure aux framboises

La Barberie

6 % alc./vol.

500 ml

Guillaume Latendresse avoue être « parti sur un trip de bières sures aux petits fruits », la Sure aux framboises de la Barberie se trouvant au sommet de sa liste. Brassée avec de l’orge, de l’avoine et une bonne quantité de framboises, la bière affirme son côté fruité avec un nez au bouquet explosif. En bouche toutefois, l’acidité tranchante apportée par la fermentation lactique vient équilibrer le tout de belle façon.

Ta Meilleure

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Ta Meilleure, de Lagabière

Ta Meilleure

Lagabière

7 % alc./vol.

473 ml

Maxim Lapierre avoue de son côté avoir un faible pour les India Pale Ale, Ta Mailleure de Lagabière figurant sur sa courte liste de valeurs sûres. La microbrasserie de Saint-Jean-sur-Richelieu avait en effet frappé un coup de circuit avec cette NEIPA sortie il y a déjà quelques années. On trouve par ailleurs depuis quelques semaines une variante de Ta Meilleure brassée avec le mélange de houblons Cryo Pop de Yakima Chief. Le résultat est tropical à souhait, avec une belle amertume qui peine toutefois à trancher dans le sucre résiduel.

Magpie

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Magpie, de la Microbrasserie St-Pancrace

Magpie

Microbrasserie St-Pancrace

4,2 % alc./vol.

473 ml

Belle Session IPA avec un nez à la fois herbacé et boréal, elle est légère et très accessible, avec une amertume contenue, quelques notes salines et résineuses apparaissant en fin de bouche. « Elle est très rafraîchissante, avec un petit arrière-goût d’agrumes, elle est parfaite sur le bord de la piscine », soutient de son côté Maxim Lapierre.