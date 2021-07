Alcools

Les vins de la semaine

Plus froid que moins

On ne le répétera jamais assez : la température de service d’un vin a un impact énorme sur son expression. Il vaut toujours mieux servir les vins trop froids que trop chauds. Trop froids, ils se réchaufferont rapidement dans le verre, et deviendront de plus en plus expressifs. Alors que s’ils sont trop chauds, une bonne partie des arômes se dissipera et la chaleur de l’alcool sera exacerbée.