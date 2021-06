Les viandes fumées au bois d’érable et les bières de microbrasserie seront à l’honneur chez Barbe Noire Bières et bouffe.

L’ancien restaurant Rose et Basilic change d’image, de nom et de formule pour devenir Barbe Noire Bières et bouffe. Le nouveau resto-pub, qui crée 20 emplois, mettra en vedettes une panoplie de produits locaux dans une ambiance branchée.

Julien B. Gauthier, Initiative de journalisme local Le Lac St-Jean

Viandes fumées au bois d’érable, bière de microbrasserie, multiples terrasses, c’est sur de nouvelles assises que la propriétaire Linda Décoste veut lancer en grande pompe le nouvel établissement.

Elle veut ainsi faire une coupure avec l’ancien Rose et Basilic, fermé depuis trois ans, en allant chercher une clientèle plus vaste et en proposant une ambiance plus jeune.

« Je veux que les gens d’Alma et de la région se disent que l’endroit où aller, c’est au Barbe Noire Bières et bouffe ! À l’heure actuelle, les gens recherchent justement ce type d’ambiance. J’ai voulu faire un virage. J’avais le goût de faire un pub, d’offrir le plus possible de produits régionaux. L’ancien restaurant, c’était surtout de la fine cuisine. C’est un marché beaucoup plus ciblé », explique la propriétaire Linda Décoste.

Alliance

Le projet de resto-pub est en réalité la fusion de projets qui font leur lancement simultanément. En effet, Linda Décoste a approché Jean-François Tremblay et Maxime Lapointe pour qu’ils se joignent à l’équipe.

Les deux hommes mijotent depuis plusieurs mois l’idée de produire et de vendre des viandes fumées via un site web. Ainsi, ils lancent eux aussi mercredi leur plateforme en ligne Barbe Noire Viandes fumées qui offrira plusieurs produits, dont Maxime « Bacon » Lapointe en est le maître fumeur.

Pour sa part, Jean-François Tremblay, qui est aussi le président de l’agence Eckinox, s’occupe de la gestion et du numérique.

« Ça a été le véritable coup de foudre. Avoir un partenariat avec Linda, qui a autant d’expérience dans le domaine de la restauration, ça représente beaucoup pour nous », explique Jean-François Tremblay.

Combinés, les deux projets représentent 250 000 $ d’investissements.

Thématique

« On veut emmener l’artisanal directement à la table du resto. Je pense qu’il manquait ce genre d’offre à Alma. Ça va emmener une diversité », explique Maxime « Bacon » Lapointe, qui a élaboré les différentes recettes de viande fumée.

Il ajoute que le nom Barbe Noire est lié à la piraterie, un thème que la clientèle pourra remarquer une fois sur place.

Diverses soirées thématiques sont prévues au cours de l’été. L’équipe est à peaufiner des détails concernant les produits et le menu. L’ouverture est prévue d’ici la fin du mois de juin. L’entreprise invite par ailleurs la clientèle à suivre les derniers développements sur sa page Facebook.