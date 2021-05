On recommande souvent des vins à l’acidité marquée pour l’apéro, puisqu’ils font saliver et ouvrent l’appétit. Mais parfois, ce sont des saveurs amères ou salines qui apportent la fraîcheur nécessaire à un vin. De même, on parle souvent d’alcool modéré : pourtant, les xérès fino qui titrent 15 % font un excellent apéritif. Rien n’est jamais coulé dans le béton. Alors, pour vous faire saliver, servez quelque chose qui vous plaît et qui vous fait envie !

Véronique Rivest

Sommelière, collaboratrice invitée

Vin passe-partout

Il Selese est élaboré entièrement avec du garganega, le cépage phare de la région de Soave, près du magnifique lac de Garde. Il s’ouvre sur un nez tout en fraîcheur, avec des notes de pomme verte, d’agrumes et d’amande, et une délicate impression minérale. Souple et juteux en bouche, sec et léger, avec un très joli fruité aux accents de pêche et une certaine rondeur, équilibrée par de très légers amers qui le rendent encore plus digeste. Fin, frais, élégant même, et assurément savoureux, ce vin se garde très bien sur deux ou trois jours une fois ouvert. Très passe-partout, et apte à plaire à beaucoup, il fera un très bon apéritif, mais accompagnera aussi des poissons ou fruits de mer grillés ou frits, un risotto aux légumes verts ou amers, ou simplement du melon et du prosciutto. Excellent rapport qualité-prix !

I Stefanini Il Selese Soave 2020, 15,25 $ (13841431), 12,5 %

Garde : à boire

Pour les journées chaudes

PHOTO TIRÉE DU SITE DE LA SAQ Badenhorst Secateurs Rosé Swartland 2020

Décidément, les vins de la gamme Secateurs sont très fiables. C’est le cas encore avec ce rosé, issu de jeunes vignes de mourvèdre, cultivées sans irrigation dans les sols granitiques du Swartland. Issu d’un pressurage direct des raisins après une macération de deux heures, il affiche une jolie couleur rose pastel. Le nez, fin, est dans l’esprit des rosés de Provence, mais avec un fruit un peu plus mûr. Le Swartland jouit aussi d’un climat méditerranéen. Sec et léger, avec des notes de pêche, d’orange et de garrigue, le vin est simple mais délicieux et drôlement bien ficelé. En voilà encore un qui pourrait fort bien faire l’unanimité. Apéro idéal pour une journée chaude, il sera aussi délicieux avec des poissons ou des crevettes au barbecue, une tarte à la tomate et aux courgettes, une salade de fenouil aux agrumes.

Badenhorst Secateurs Rosé Swartland 2020, 17,20 $ (13509252), 12 %

Garde : à boire

Voyage express en Provence

PHOTO TIRÉE DU SITE DE LA SAQ Château Vignelaure Coteaux d’Aix-en-Provence 2020

Voilà un véritable rosé de gastronomie. Certes, il fera un délicieux apéritif, mais en y goûtant, je n’avais qu’une envie : passer à table ! Assemblage de grenache, syrah, cabernet sauvignon et rolle (nom provençal du vermentino), d’une couleur très pâle, il offre un nez complexe et profond, charmeur et appétissant. Des notes de pêche, de petits fruits rouges aigrelets, d’herbes, d’anis et d’écorce d’orange ouvrent le bal. La bouche suit, fine et élégante, mais avec une certaine densité et une superbe texture soyeuse. De la fraîcheur et de jolis amers en finale équilibrent le tout et prolongent les saveurs. Non seulement donne-t-il envie de manger, mais, en plus, il nous transporte tout de suite dans le Midi ! Des sardines grillées, une salade niçoise, un poisson à la tomate, aux herbes et aux olives, une pissaladière, et le chant des cigales. Ou du homard !

Château Vignelaure Coteaux d’Aix-en-Provence 2020, 25,90 $ (12374149), 13 %, bio

Garde : de 2 à 4 ans