Les vins de la semaine

Deux espagnols étonnants et un français classique

Décidément, l’Espagne viticole a le vent dans les voiles ! Pendant des années, son offre se résumait aux vins de Rioja, de Cava et de Xérès, à peu de choses près. Aujourd’hui, on découvre sans cesse des régions, des terroirs et des cépages qui nous étaient peu familiers et qui sont travaillés avec passion et rigueur par des vignerons attentifs et talentueux. Pour notre plus grand plaisir !