La Boîte à Vins, projet mené par le sommelier Louis-Philippe Mercier et trois autres partenaires, a ouvert officiellement ses portes dans le Vieux-Rosemont, à la mi-janvier, et connaît déjà un beau succès.

Iris Gagnon-Paradis

La Presse

L’entreprise, qui était auparavant implantée dans le Vieux-Belœil (où elle garde un point de vente), propose exclusivement des vins québécois. Louis-Philippe Mercier a développé un vaste intérêt pour les vins d’ici, qu’il nourrit depuis 2016. « Je suis allé sur la route rencontrer les vignerons, présenter mon projet. Il y a plus de 160 vignobles commerciaux au Québec et je travaille avec 75 d’entre eux », précise le sommelier. Il ajoute que 2020 a été « la meilleure année depuis l’existence du vin au Québec, une année record », témoignant d’un réel engouement pour les produits d’ici, qui n’ont désormais « plus rien à envier à d’autres terroirs ».

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE Ouverte officiellement à la mi-janvier, l’épicerie de quartier propose une vaste sélection de vins d’ici.

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE Le sommelier favorise les petits vignobles qui ne sont pas représentés par la SAQ.

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE En plus des vins, quelques cidres et bières en rotation, plusieurs produits fins locaux, notamment pour l’apéro, sont proposés à La Boîte à Vins.

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE On peut aussi se procurer des « caisses découvertes » sur place ou en ligne.

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE Dès que la situation sanitaire le permettra, La Boîte à Vins organisera des dégustations dans son nouvel espace. 1 /5









La sélection en boutique – qu’on peut aussi découvrir dans la boutique en ligne – change souvent et permet de faire de belles découvertes, au-delà des jus très prisés de vignobles comme Les Pervenches et Negondos, dont les petites quantités s’envolent très rapidement (abonnez-vous à l’infolettre pour être à l’affût !). « Je travaille toujours avec des vins qui ont le moins d’intrants possible, qui font dans la culture raisonnée, et en priorisant les vignobles qui ne sont pas représentés par la SAQ », ajoute M. Mercier.

D’autres jolis élixirs d’ici sont en vedette, dont le vin de miel de la ferme apicole Desrochers, trois cidres (en rotation), ainsi qu’une bière du moment, toujours créée en partenariat avec un vignoble, sans oublier quelques produits fins d’ici pour se concocter un délicieux apéro, 100 % local.

La Boîte à Vins est ouverte tous les jours, sauf le lundi. On peut se rendre directement sur place ou commander en ligne, avec un service de livraison gratuit offert à Montréal, à Laval et sur la Rive-Sud.

3641-A, rue Dandurand, Montréal

> Consultez le site de La Boîte à vins