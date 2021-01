La Cité du vin innove pour 2021

(Bordeaux) La Cité du vin de Bordeaux, qui se revendique depuis son ouverture il y a quatre ans 4e musée le plus visité de France hors Île-de-France, avec environ 425 000 visiteurs en moyenne, veut tourner la page d’une année noire pour cause de COVID-19 — fréquentation en baisse de 63 % par rapport à 2019 — et se tourne vers 2021 avec des innovations de contenu et de développements en ligne.