Les amateurs de vins d’artisans savent que la Champagne est en pleine effervescence depuis quelques années.

Ève Dumas

La Presse

Plusieurs familles qui, autrefois, envoyaient leur raisin à la coopérative ont vu leurs fils et leurs filles s’intéresser à la vinification. Qui plus est, plusieurs de ces néo-vignerons ont choisi une approche très peu interventionniste, pour le bien de la terre et du vin.

Si le sujet vous intéresse, deux publications (en anglais) sont en vente sur le site de l’entreprise québécoise Déserteur.

Le livre La Champagne, le champagne et les Champenois, écrit et illustré par l’Américaine d’origine japonaise Yoko Ota-Sawyer, vous propose une incursion ludique et accessible dans ce monde parfois perçu comme élitiste.

Le magazine en ligne Grower Champagne & Champagne Grower, édité par Déserteur, est dans la continuité de l’ouvrage imprimé de Yoko Ota-Sawyer. S’ajoutent la plume et les photos du Québécois Jean-Gabriel Vigneault, qui a passé beaucoup de temps en Champagne à rencontrer la relève de cette région exceptionnelle.

Avec la galette des Rois, une belle bulle briochée est tout indiquée !

> Consultez le site du Déserteur