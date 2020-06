Brasseries solidaires en temps de COVID

De plus en plus de microbrasseries québécoises ont décidé de se joindre au mouvement de solidarité internationale lancé par la brasserie new-yorkaise Other Half, qui a partagé recette et graphisme de sa bière All Together, brassée en appui aux travailleurs de la restauration et des bars — mais pas exclusivement, certaines brasseries versant une partie des fonds récoltés à des organismes caritatifs de leur choix.