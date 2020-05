La microbrasserie Lagabière, de Saint-Jean-sur-Richelieu, a brassé sa version de la bière All Together, partagée par la brasserie new-yorkaise Other Half en appui aux travailleurs touchés par la fermeture des bars et restaurants en raison de la pandémie de COVID-19.

De plus en plus de microbrasseries québécoises ont décidé de se joindre au mouvement de solidarité internationale lancé par la brasserie new-yorkaise Other Half, qui a partagé recette et graphisme de sa bière All Together, brassée en appui aux travailleurs de la restauration et des bars — mais pas exclusivement, certaines brasseries versant une partie des fonds récoltés à des organismes caritatifs de leur choix.

Pierre-Marc Durivage

La Presse

Ainsi, plus de 610 brasseries ont répondu à l’appel, dont près d’une dizaine au Québec : Lagabière, Messorem Bracitorium, Bas-Canada, Charlevoix, Noctem, BreWskey, Labrosse, Emporium et Sir John Brewing Co.

Les brasseries sont par ailleurs invitées à ajouter leur touche personnelle à la recette, si bien que plusieurs ont ainsi choisi d’utiliser un maximum d’ingrédients locaux.

Par ailleurs, la brasserie montréalaise 4 Origines a fait la démarche solidaire en brassant sa propre bière, la bien nommée « Ça va bien aller ».

Enfin, Molson a lancé une campagne de marketing invitant les gens à partager sur les réseaux sociaux des photos de leurs 5 à 7 virtuels, pour lesquelles ils recevront en retour un chèque-cadeau de 25 $ échangeable le moment venu dans un bar client de la brasserie.