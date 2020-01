Made with Booze est une compétition de mixologie qui en est à sa cinquième édition, et où s’affrontent les meilleurs bartenders de la province dans des soirées relevées, un projet du groupe Burgundy Lion et plus spécifiquement de Drahos Chytry, qui officie au Pub Bishop & Bagg.

Iris Gagnon-Paradis

La Presse

Après une première ronde de duels entre les 32 participants le printemps dernier — chacun ayant pour thématique un pays différent — les 16 mixologues restants se sont affrontés dans une deuxième ronde durant l’automne, qui avait cette fois pour thématique des alcools et des spécificités gustatives (vermouth & salé ou encore amaro & acidité).

Le tout s’est poursuivi avec huit semi-finalistes, qui devaient créer des cocktails originaux et délicieux afin de se rendre à la finale, qui se déroulera le 14 janvier dès 19 h 30 au Pub Burgundy Lion.

Les quatre finalistes sont Nicolae Arman (Coldroom), Maximilien Jean (Le Flamant), Arnaud Leduc (Four Seasons) et Julie Cateysson et s’affronteront au cours de quatre défis durant la soirée. Le gagnant se verra offrir un voyage à Prague en compagnie de Drahos Chytry.

Entrée gratuite, premier arrivé, premier servi.

