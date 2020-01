Un vin d’un bon rapport qualité-prix n’est pas nécessairement un vin peu cher. C’est plutôt un vin qui dépasse nos attentes, et qui se démarque des autres à prix semblable. En voici trois, dans des gammes de prix différentes, qui offrent beaucoup de plaisir et ne nous font pas regretter le prix payé.

Véronique Rivest

Sommelière, collaboratrice invitée

Pour découvrir l’assyrtiko

Le cépage assyrtiko est associé à l’île de Santorin, où il donne des vins très singuliers. Mais on le cultive un peu partout en Grèce. À Florina, tout au nord, il s’exprime de façon un peu plus fruitée, tout en gardant son caractère salin. Des parfums d’agrumes et de fruits verts peuvent rappeler le sauvignon blanc, mais sa forte impression minérale et caillouteuse, rehaussée de notes de fumée et d’écorce d’agrumes, est typique de l’assyrtiko. Tout comme ce grain en bouche qui lui donne une impression légèrement tannique. Pas le plus profond ou complexe, mais un excellent rapport qualité-prix et une parfaite introduction au cépage.

Kir Yianni Assyrtiko Florina 2018, 17,95 $ (13990592), 13,5 %

Garde : de 4 à 5 ans

Un bourgogne abordable

PHOTO FOURNIE PAR LA SAQ Domaine Billard Père & Fils Bourgogne Hautes-Côtes de Beaune 2017

Le prix des vins de Bourgogne s’est enflammé ces dernières années, alors que les collectionneurs s’arrachent ses cuvées les plus réputées. On se réjouit alors quand on trouve un délicieux vin de Bourgogne à prix abordable, comme celui-ci. D’une couleur très pâle, il offre un nez délicat et charmeur, aux accents de griotte, de gadelle, de terre fraîche, de betterave et de pivoine. La bouche est tout en finesse, hyper harmonieuse, avec beaucoup de fraîcheur et de légers tanins, très fins. Soyeux et croquant à la fois, avec beaucoup de vitalité, il accompagnera des volailles rôties, des ris de veau, des plats où brillent champignons, betteraves ou topinambours.

Domaine Billard Père & Fils Bourgogne Hautes-Côtes de Beaune 2017, 26,65 $ (13239862), 12,5 %

Garde : de 4 à 5 ans

Un grand vin pas si cher

PHOTO FOURNIE PAR LA SAQ Domaine de la Vieille Julienne Les Trois Sources Châteauneuf-du-Pape 2014

Pas donné, direz-vous. Certes, mais pour un très grand vin, ce n’est pas si cher. Un vin aussi complet, complexe et profond pourrait coûter beaucoup plus. Le nez est riche et intense, avec des arômes de gibier, de viande faisandée qui font graduellement place à des notes de confiture de framboise et de kirsch, d’anis, de garrigue, de fleurs séchées. Puissant et chaleureux, plein d’énergie, avec un fruit éclatant, des arômes crescendo et une longue finale sur des tanins modérés, mais fermes. Il fait preuve d’un impressionnant équilibre entre puissance et fraîcheur, entre amplitude et tension. Attendre deux ou trois ans encore pour le déguster avec votre plus belle pièce de gibier.

Domaine de la Vieille Julienne Les Trois Sources Châteauneuf-du-Pape 2014, 83,00 $ (13039393), 14,5 %, bio

Garde : de 10 à 12 ans