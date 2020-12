Pas moins de quatre produits de la Distillerie de Montréal ont été décorés cette année à l’occasion du Spirits Selection, prestigieuse compétition qui récompense les meilleurs producteurs de boissons spiritueuses au monde.

Pierre-Marc Durivage

La Presse

Ainsi, le rhum blanc développé par le bouilleur de cru Lilian Wolfelsberger s’est vu décerner une médaille d’or, un honneur d’autant plus remarquable que seulement trois rhums ont reçu une médaille d’or, la plus haute distinction remise cette année à ce type de spiritueux produit à partir de mélasse de canne à sucre. Seuls des rhums agricoles, ceux-là produits avec du jus de canne pur, ont reçu des grandes médailles d’or en 2020. Le jury, constitué de maîtres assembleurs, d’acheteurs, d’importateurs, de journalistes spécialisés ainsi que d’éducateurs qualifiés du Wine & Spirit Education Trust, a aussi donné des médailles d’argent au Whiskey, ou Gin Rose et à l’eau-de-vie La Pomme, faisant de la Distillerie de Montréal l’unique producteur canadien décoré cette année au Spirits Selection.

Établi à Montréal en 1993, Lilian Wolfelsberger perpétue la tradition familiale acquise en Franche-Comté en utilisant un alambic charentais à double distillation — la Distillerie de Montréal est la seule au Canada à employer cette méthode ancestrale. « Je crois que c’est la médaille d’argent pour notre Whiskey qui nous a fait le plus plaisir, a déclaré le bouilleur de cru dans un communiqué. C’était notre première expérience avec ce spiritueux et notre toute première participation à ces compétitions. Et si je ne m’abuse, je crois que c’est la première médaille pour un whisky québécois. Ce sont de belles tapes dans le dos, qui nous pousse à nous dépasser encore et toujours ! »

Lilian Wolfelsberger est l’un des premiers bouilleurs de cru à avoir obtenu un permis de microdistillerie au Québec au milieu des années 2000. On lui doit notamment la recette originale du Rhum Sainte-Marie, premier rhum distillé au Canada — il est toutefois aujourd’hui fait à partir de rhum importé.