(Bordeaux) Fleur de Miraval, la maison de champagne rosé créée par Brad Pitt et Angelina Jolie dans la Marne en janvier a lancé le 15 octobre la commercialisation de ses 20 000 premières bouteilles à travers le monde.

Agence France-Presse

En raison de la COVID-19, les vedettes, séparées, mais toujours associées, n’ont pas prévu de se rendre dans l’immédiat dans les locaux de la maison Pierre Peters, au Mesnil-sur-Oger, qui a élaboré cette cuvée.

La maison est la seule en Champagne à « produire uniquement du rosé », avec pour ambition « d’élaborer un champagne rosé de référence », selon son dirigeant Rodolphe Peters.

CAPTURE D’ÉCRAN Fleur de Miraval

« Il s’agit de pousser la qualité le plus loin possible en s’appuyant sur l’expertise de la famille Perrin et de Miraval dans l’élaboration des saignées de rosé et celle de Pierre Peters dans le travail des grands champagnes Blanc de Blanc et des rosés d’assemblage ».

Le duo d’acteurs américains s’était lancé dans le rosé en 2011 en s’associant aux vignerons Perrin pour élaborer le Miraval Côtes de Provence, du nom de leur propriété à Correns dans le Var, comptant 50 hectares de vignes.