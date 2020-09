Vins de la semaine : faire ses classes

Cette semaine, trois vins classiques, de très justes expressions d’un cépage et d’un lieu, pour faire ses classes et se familiariser avec ces régions. Un dégustateur chevronné devrait pouvoir retracer leur origine en les dégustant à l’aveugle. Comme quoi un vin de terroir n’est pas nécessairement très cher ! Et pour en profiter au maximum, apprendre davantage et réduire les coûts, on déguste en bonne compagnie. Le vin est de toute façon toujours meilleur lorsqu’il est partagé.