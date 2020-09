Près de Lévis, la cidrerie Le Somnambule teste de nouvelles variétés de pommes. Mais elle ne renie pas les pommes à croquer.

Karyne Duplessis Piché

Spécialiste en vin, collaboratrice invitée

Ses producteurs croient que ces variétés font partie du terroir québécois. La toute nouvelle cuvée No.13 du domaine est un assemblage de jus de McIntosh, de Spartan et de Cortland dans lequel les peaux de pommes sauvages ont macéré. Le tout a ensuite vieilli en barriques.

L’attaque juteuse et rafraîchissante est caractéristique des pommes à croquer. Sa texture est toutefois plus ronde et on goûte une amertume subtile. Sa finale florale et épicée est persistante.

À découvrir avec du poulet rôti.

Cuvée No.13, Le Somnambule, 20,99 $ (750 ml)

> Consultez le site du Somnambule