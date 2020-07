Vins de la semaine : trio ibérique

L’Espagne nous en met plein la vue (et la bouche !) depuis quelques années avec une vague de jeunes vignerons qui travaillent à revaloriser de magnifiques terroirs, négligés ou abandonnés, un peu partout au pays. Mais il peut être difficile de mettre la main sur ces bouteilles, produites en petites quantités, et souvent plus chères. Voici deux domaines qui travaillent depuis longtemps en bio, et qui offrent des vins d’un excellent rapport qualité-prix, en quantité non négligeable. Et un vin rouge du Portugal, un pays qui se démarque toujours pour ses nombreux vins uniques à prix très doux.