Le « pop » d’un bouchon qui saute n’a pas son pareil pour mettre de l’ambiance. La preuve : les ventes de mousseux explosent pendant les Fêtes. Nos deux collaboratrices Véronique Rivest et Karyne Duplessis Piché ont goûté des dizaines de vins effervescents. Elles vous présentent 10 coups de cœur.

Véronique Rivest et Karyne Duplessis Piché

Sommelière, collaboratrice invitée et spécialiste en vin, collaboratrice invitée

Deux aubaines

La rareté, la méthode d’élaboration, le travail du vigneron : plusieurs facteurs expliquent l’énorme écart de prix et de qualité entre les différents mousseux. Avec ces deux bouteilles, vous en aurez pour votre argent.

Le choix de Véronique

PHOTO FOURNIE PAR LA SAQ Loxarel Vintage Brut Nature Reserva Classic Penedés 2014

Je parle souvent d’énergie et de vitalité dans les vins. Si vous ne comprenez pas à quoi je fais référence, goûtez à ce vin. Issu d’une viticulture en biodynamie et d’une vinification hyper naturelle, sans soufre ajouté, il respire l’authenticité. Son fruit mûr et juteux vous colle le sourire aux lèvres. Très sec et plein d’énergie, avec un caractère gouleyant qui appelle un deuxième verre.

Loxarel Vintage Brut Nature Reserva Classic Penedés 2014, 19,70 $ (13430675)

> Consultez la fiche de la SAQ : https://www.saq.com/page/fr/saqcom/vin-mousseux/loxarel-vintage-brut-nature-2014/13430675

Le choix de Karyne

PHOTO FOURNIE PAR LA SAQ Champagne Louis Nouvelot Cuvée Saphir Brut

Le pinot meunier, qui a la cote en Champagne, domine l’assemblage de la cuvée Saphir. Dans le verre, les notes de pomme, de poire et de biscuit au beurre garnissent un bouquet classique et invitant. En bouche, les bulles abondantes et délicates s’éclatent parmi les arômes de fruits rouges. Pour ce prix, difficile de trouver un meilleur champagne. En plus, il est élaboré à l’aide de pratiques environnementales responsables. Il est aussi vendu à la SAQ Dépôt !

Champagne Louis Nouvelot Cuvée Saphir Brut, 41 $ (13618838)

> Consultez la fiche de la SAQ : https://www.saq.com/page/fr/saqcom/champagne/champagne-louis-nouvelot-cuvee-saphir-brut/13618838

Pour sortir des sentiers battus

Le champagne est sans contredit la référence en bulles. Mais de nombreux vins mousseux sont élaborés partout dans le monde et offrent une grande variété de styles et de goûts. Profitez de la vaste offre sur notre marché pour élargir vos horizons !

Le choix de Véronique

PHOTO FOURNIE PAR LA SAQ Blue Mountain Okanagan Valley Brut

Nos quatre provinces viticoles produisent d’excellents vins mousseux. Nous voyons malheureusement peu des meilleurs vins britanno-colombiens sur notre marché. Voici l’occasion de goûter l’un des meilleurs mousseux de l’Ouest. Élaboré selon la méthode traditionnelle, avec chardonnay, pinot noir et un soupçon de pinot gris qui ajoute à son charme fruité, il offre de délicates notes de poire et de brioche ainsi qu’une bouche fraîche et crémeuse à la fois.

Blue Mountain Okanagan Valley Brut, 28,40 $ (12826192)

> Consultez la fiche de la SAQ : https://www.saq.com/page/fr/saqcom/vin-mousseux/blue-mountain-okanagan-valley-brut/12826192

Le choix de Karyne

PHOTO FOURNIE PAR LA SAQ Mestres Coquet Cava Gran Reserva 2013

Tout dans ce mousseux pourrait justifier un prix extravagant : les vendanges faites à la main, les raisins provenant surtout de vieilles vignes, le très long élevage sur latte, les bouteilles obturées avec un bouchon de liège pendant l’élevage. Il s’ouvre avec des parfums de brioche, de biscuit et de fruit jaune mûr. Sur les papilles, son côté vineux et brioché se prolonge longtemps en bouche. Pour accompagner la dinde, l’accord sera aussi étonnant que parfait.

Mestres Coquet Cava Gran Reserva 2013, 27,60 $ (13944529)

> Consultez la fiche de la SAQ : https://www.saq.com/page/fr/saqcom/vin-mousseux/mestres-coquet-cava-gran-reserva-2013/13944529

Du crémant !

Produits de la même façon qu’un champagne, les crémants sont souvent d’un très bon rapport qualité-prix. Élaborés dans huit régions de France, avec les cépages locaux, ils sont une excellente manière de miser sur l’originalité.

Le choix de Véronique

PHOTO FOURNIE PAR LA SAQ Bénédicte et Stéphane Tissot Crémant du Jura Dosage Zéro

Élaboré avec le plus grand soin, à la vigne et au chai, ce crémant bourré de caractère vous transportera directement dans le Jura. Des arômes intenses et complexes de pomme blette, de poire, de beurre et de noix précèdent une bouche riche et savoureuse. Très sec, droit et tendu, avec une impression de puissance contenue. Délicieux, authentique et naturel. Que demander de plus ?

Bénédicte et Stéphane Tissot Crémant du Jura Dosage Zéro, 33,75 $ (11456492) BIO

> Consultez la fiche de la SAQ : https://www.saq.com/page/fr/saqcom/vin-mousseux/domaine-andre-et-mireille-tissot-brut-cremant-du-jura/11456492

Le choix de Karyne

PHOTO FOURNIE PAR LA SAQ Veuve Ambal Grande Cuvée Brut Crémant de Bourgogne

Fruité, ponctué de bulles délicates et de notes cendrées, ce crémant, produit par la maison Veuve Ambal, domaine familial spécialisé dans la production de vin effervescent depuis six générations, enchante par son élégance. L’ajout audacieux à cet assemblage de pinot noir et de chardonnay d’une pointe d’aligoté et de gamay, deux cépages plus rares dans les crémants, lui donne du tonus et une touche fruitée bienvenue.

Veuve Ambal Grande Cuvée Brut Crémant de Bourgogne, 19,10 $ (14093041)

> Consultez la fiche de la SAQ : https://www.saq.com/page/fr/saqcom/vin-mousseux/veuve-ambal-grande-cuvee-brut-cremant-de-bourgogne/14093041

Pour se gâter

Comme le rappelle la ritournelle, le temps des Fêtes n’arrive qu’une fois par année. Ça justifie qu’on puisse mettre quelques dollars de plus sur une bouteille.

Le choix de Véronique

PHOTO FOURNIE PAR LA SAQ Champagne Fleury Rosé de Saignée Brut

Pionnière de la biodynamie en Champagne, la maison Fleury nous donne de nombreuses raisons de nous gâter, grâce à ses nombreuses cuvées, sans jamais renoncer à boire bon, grâce à ses pratiques exemplaires à la vigne et au chai. Peu de rosés à ce prix offrent autant de caractère : un fruit mûr, une tenue sans faille et un équilibre impressionnant entre matière et fraîcheur. Vineux et tonique, c’est un vrai vin de gastronomie.

Champagne Fleury Rosé de Saignée Brut, 74,50 $ (11010301)

> Consultez la fiche de la SAQ : https://www.saq.com/page/fr/saqcom/champagne-rose/fleury-rose-de-saignee-brut-2014/11010301

Le choix de Karyne

PHOTO FOURNIE PAR LA SAQ Pierre Gerbais L’Originale

Dans le sud de la Champagne, au cœur du village de Celles-sur-Ource, les vignes sont plantées sur des coteaux de calcaire rappelant qu’on se trouve près de Chablis. La famille Gerbais y possède la plus vieille parcelle de pinot blanc de toute la Champagne. Ces fruits se retrouvent dans la cuvée L’Originale. On est séduit par les notes d’anis, de pain grillé, de noyaux de pêche et de fruits mûrs. Les bulles délicates se fondent dans une trame florale. Unique !

Pierre Gerbais L’Originale, 111,75 $ (13641958)

> Consultez la fiche de la SAQ : https://www.saq.com/page/fr/saqcom/champagne/pierre-gerbais-loriginale/13641958

Tendance

Partout sur la planète, la demande pour le prosecco explose. Le prix attrayant, le profil parfumé et la quantité de sucre souvent plus élevée expliquent sans doute le succès de ce mousseux italien.

Le choix de Véronique

PHOTO FOURNIE PAR LA SAQ Medici Ermete Concerto Lambrusco Reggiano

Friands de vins mousseux, les Italiens en produisent dans toutes les régions. Certains sont très singuliers. Plutôt que de suivre la mode du prosecco, pourquoi ne pas essayer quelque chose de différent ? Amateurs de vins rouges, voici les bulles pour vous ! La couleur, surprenante, est d’un mauve profond, le vin est archi sec, léger et très frais, avec un soupçon de tanins et de très légers amers qui le rendent hyper digeste. Il est parfait avec de la charcuterie, mais aussi très polyvalent.

Medici Ermete Concerto Lambrusco Reggiano, 19,45 $ (733261)

> Consultez la fiche de la SAQ : https://www.saq.com/page/fr/saqcom/vin-mousseux-rouge/concerto-reggiano-lambrusco-2018/733261

Le choix de Karyne

PHOTO FOURNIE PAR LA SAQ Ca’di Rajo Prosecco Treviso Brut Vin Mousseux

Qui dit prosecco, dit un cépage : le glera. Cette variété aux parfums assez prononcés est vinifiée dans une cuve close pour mettre en valeur ses arômes. Un hic, toutefois : les proseccos finissent souvent par se ressembler. Celui de la maison Ca’di Rajo paraît toutefois plus raffiné avec ses notes d’amande et de pêche. L’attaque citronnée donne du pep à la bouche florale. Un bon choix pour démarrer la soirée.

Ca’di Rajo Prosecco Treviso Brut Vin Mousseux, 18,25 $ (13637908)

> Consultez la fiche de la SAQ : https://www.saq.com/page/fr/saqcom/vin-mousseux/cadi-rajo-prosecco-treviso-brut-vin-mousseux/13637908