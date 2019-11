(Dawson City) Le créateur du célèbre « Sourtoe Cocktail », un petit verre de whisky contenant un orteil humain momifié, est mort à l’âge de 89 ans.

La Presse canadienne

Dick Stevenson, un ancien barman de Dawson City, au Yukon, était aussi connu sous le surnom de « Capitaine Dick ».

Stephen Lancaster, le gérant de l’hôtel Dawson, où on continue de servir le fameux cocktail, a dit que les clients du saloon Soudough et les membres de la collectivité étaient profondément attristés par la mort de M. Stevenson survenue jeudi.

PHOTO DARRYL DYCK, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE « On peut le boire vite, on peut le boire lentement, mais les lèvres doivent toucher l’orteil »

Selon lui, plus de 93 000 clients sont membres du « Sourtoe Cocktail Club » dont la devise est « on peut le boire vite, on peut le boire lentement, mais les lèvres doivent toucher l’orteil ».

Dick Stevenson a eu l’idée du cocktail en 1973 après avoir trouvé un orteil humain gelé préservé dans un pot qui traînait dans la cabane qu’il venait d’acheter.

M. Lancaster a promis de continuer la tradition du « Sourtoe Cocktail ». Dick Stevenson y participera puisqu’il a demandé que ses deux gros orteils soient préservés pour les prochaines tournées.