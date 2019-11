Le château de la Dauphine a reçu un International Best of Wine Tourism pour ses visites de vignobles à bord d’une 2 CV.

Les « Best of Wine Tourism » décernés à 10 vignobles

(Bordeaux) Le Réseau des capitales de grands vignobles, qui fait la promotion de l’oenotourisme, a remis 10 prix internationaux à Bordeaux à l’issue de sa conférence annuelle, a indiqué vendredi la Chambre de commerce et d’Industrie qui a créé cet événement.

Agence France-Presse

Au total, 467 candidats, dont 86 concernant la région bordelaise, ont participé à cette édition dans le sud-ouest de la France. Le but est de mettre en avant les efforts réalisés par les régions membres pour la promotion de l’oenotourisme, un secteur en constant développement.

Le château de la Dauphine (appellation Fronsac en Gironde, également dans le sud-ouest de la France) a reçu un International Best of Wine Tourism pour ses visites de vignobles à bord d’une 2 CV, la populaire voiture française produite par Citroën entre 1948 et 1990.

Se sont également distingués Gemtree Wines dans la région d’Adélaïde (Australie), Bodegas Valdemar et Museo Villa Lucia (Bilbao/Rioja en Espagne), le Bouche à oreille (Lausanne en Suisse), Ingelheimer Winzerkeller (Mayence/Rheinhessen en Allemagne), Rosell Boher Lodge (Mendoza en Argentine), Quinta da Pacheca (Porto au Portugal), Louis M. Martini Winery dans la Napa Valley (États-Unis), Casa Valle Vinamar (Valpareiso, Chili) et Villa Quaranta Tommasi Wine & Spa Hotel (Vérone/Italie).

« Quand une chose comme ça arrive, cela veut dire que nous allons dans la bonne direction. Cela va avoir un écho », a déclaré à l’AFP, trophée en main, Luca Palmieri, directeur des ventes de cet hôtel italien qui propose 1300 vins, à l’occasion de la soirée de remise des prix jeudi soir.

Ces trophées peu connus du grand public sont recherchés par les domaines viticoles qui les utilisent pour mieux faire connaître leurs initiatives.

La prochaine conférence annuelle aura lieu à Mayence en Allemagne. Jeudi, le Réseau des capitales, qui fêtait ses 20 ans dans la capitale bordelaise, a décidé de se retrouver à Mendoza en 2021, à Vérone l’année suivante puis à Lausanne en 2023.

Consultez le site de Best of Wine Tourism : http://www.greatwinecapitals.com/