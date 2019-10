Le cépage le plus planté en Afrique du Sud

Quel est le cépage le plus planté en Afrique du Sud ? C’est le chenin blanc.

Karyne Duplessis Piché

collaboration spéciale

Et pour y goûter, voici une cuvée hors du commun, produite dans la grande région de Stellenbosch par le domaine Radford Dale avec de vieilles vignes.

Jusque-là, rien de très original, direz-vous. Cette cuvée a toutefois été sélectionnée et assemblée par deux sommeliers canadiens : Will Predhomme et Nicholas Pearce.

Le tandem élabore du vin dans différents vignobles du monde. Cette bouteille sud-africaine est le premier vin de leur gamme vendu au Québec, et il est très bon.

Dans le verre, on reconnaît les arômes de fleurs, de poire et de miel typiques du chenin. En bouche, la texture presque crémeuse ajoute de la nuance et de la longueur. Un coup de cœur à ce prix !

Pearce Predhomme Wild Ferment Chenin Blanc Stellenbosch 2018, 22,95 $ (14014315)

Consultez la fiche de la SAQ : https://www.saq.com/page/fr/saqcom/vin-blanc/pearce-predhomme-wild-ferment-chenin-blanc-stellenbosch-2018/14014315