Tout en continuant de préparer son huitième rendez-vous hivernal de découverte de bières et de spiritueux québécois, l’équipe de La cuvée dévoile son Coup de foudre, une soirée de dégustation de produits d’exception qui aura lieu le 1er novembre au Ausgang, rue Saint-Hubert, à Montréal.

Pierre-Marc Durivage

La Presse

Comme l’accès est limité à 500 personnes, il faudra faire vite pour avoir la chance de goûter à la sélection de 20 bières et 3 gins qui seront offerts pendant la soirée.

Au menu, entre autres brassins rares : la Pêche Miraculeuse de Matera, une ale sure aux pêches affinée en foudre de Riesling, la Flacatoune Chardonnay de la Microbrasserie Charlevoix, une blonde de type belge affinée en barriques de Chardonnay, la Péché Mortel Cerise de Dieu du Ciel !, la Pilsner Impériale Tequila du Naufrageur, la Petite Mort Four Roses de Dunham de même qu’une création unique des Belges de la brasserie de Rulles et de la gueuzerie Tilquin.

Consultez le site de l’événement