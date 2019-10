Où déguster un bon vin ? Comment conserver ses bouteilles ? Quelle région choisir ?

Agence France-Presse

Le Guide de l’oenotourisme en France du Petit Futé présente dans sa nouvelle édition un panorama oenotouristique pour découvrir les 100 plus belles routes des vins, entre visites des domaines, fêtes, salons et événements, découverte des appellations ou encore des acteurs de l’oenotourisme.

Côté pratique, le guide se tourne aussi vers les offres sur l’internet pour savoir comment acheter en ligne, la biodynamie et plus largement sur la base de l’œnologie : comment servir, déguster et conserver son vin.