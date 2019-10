Après les vendanges, l’heure est à la dégustation et la découverte de domaines.

Agence France-Presse

Les 19 et 20 octobre, 67 propriétés ouvriront leurs portes dans les Graves. À Fronsac, les portes ouvertes se dérouleront les 26 et 27 octobre, tandis qu’à Loupiac, l’événement aura lieu les 23 et 24 novembre pour déguster des vins liquoreux avec du foie gras.

À Les Sauternes et Barsac, le rendez-vous est fixé du 9 au 11 novembre et pour terminer l’année, les Pessac-Léognan organise un événement le premier week-end de décembre.

À la découverte des domaines et de leurs vins s’ajoutent de nombreuses animations culinaires, artistiques ou encore pour les enfants.