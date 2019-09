Connue pour son gin KM12, la Distillerie du Fjord travaille depuis plusieurs mois à l’élaboration de nouveaux produits. Voici enfin un aperçu de son travail.

Karyne Duplessis Piché

collaboration spéciale

La liqueur Lily, nommée en l’honneur de la mère du distillateur, est infusée avec du thé du Labrador et du bourgeon de peuplier baumier.

Ces aromates du Nord apportent de jolis parfums de vanille et d’épices. Sur les papilles, on est surpris par l’équilibre de cette boisson douce — sucrée — et par la persistance des saveurs.

Le bourgeon de peuplier baumier étant plutôt rare, la production de bouteilles est très limitée. Ne tardez pas trop si vous voulez l’ajouter à votre bar.

Distillerie du Fjord, liqueur Lily, 35,25 $ (14128777)

