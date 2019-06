Des vins à déguster dehors

Véronique Rivest

Collaboration spéciale La Presse La Presse Quand on mange dehors, les conditions ne sont pas toujours idéales pour la dégustation d'un grand vin (le vent, les odeurs, les bibittes !). On privilégie donc souvent des vins plus simples... mais pas nécessairement anodins. Voici trois suggestions de vins très bien faits, savoureux, rafraîchissants et de justes expressions de leur lieu d'origine. Ils accompagneront les quelques splats suggérés, mais sont surtout très polyvalents et sauront agrémenter une large palette de saveurs estivales.

Un bon vin d'épicerie La majorité des vins vendus en épicerie est encore de qualité médiocre. Mais de plus en plus de vignerons d'ici s'intéressent à ce créneau, et y offrent de très bons vins. Ce délicieux rosé, 100 % québécois, assume pleinement sa nordicité. Élaboré uniquement avec des cépages hybrides adaptés à notre climat (Triomphe d'Alsace, Lucie Kuhlmann, Vidal et Acadie), il est très pâle, avec des saveurs délicates de petits fruits rouges, d'agrumes et de fleurs. Léger, sec et pimpant, frais mais pas mordant, avec un certain gras et une bonne tenue. La capsule à vis est pratique pour l'emporter en pique-nique. Délicieux seul ou avec du crabe, des crevettes ou du homard froids, un sandwich aux tomates (ou un BLT) ou une salade grecque. Garde : à boire La Cantina Rosé Vallée d'Oka Vin du Québec 2018, 14,79 $* en épicerie (avant taxes), 12,5 % * Note reçue du producteur concernant le prix : « En fait, le prix varie en épicerie entre 13 $ et 14,79 $ + taxes. Il y aura une promotion de lancement à 11,99 $ entre le 20 juin et le 6 août dans les IGA. » Délicieux muscadet

Eric Chevalier Clos de la Butte Muscadet Côtes de Grandlieu sur Lies 2017

En plus des quelques vignerons qui n'ont jamais cédé à la production industrielle de muscadets, on voit de plus en plus de jeunes reprendre des domaines avec la volonté d'élaborer de véritables vins de terroir. C'est le cas d'Eric Chevalier, qui a converti le vignoble familial à l'agriculture bio, a réintroduit les vendanges manuelles et des vinifications très naturelles, pour produire des vins pleins de vitalité. Délicieux muscadet, aux arômes subtils, mais surtout frais et tonique, avec des notes salines et une nette impression minérale. Très sec et léger, mais avec de la matière et de la profondeur - les vignes ont quand même 40 ans. Apéritif idéal, ou avec une salade de fruits de mer, un poisson grillé ou en tartare, des sushis, un ceviche. Garde : de 2 à 3 ans Eric Chevalier Clos de la Butte Muscadet Côtes de Grandlieu sur Lies 2017, 20,85 $ (12886831), 11,5 % En fraîcheur et en gourmandise

Château Landra Le P'tit Landra Ventoux 2017