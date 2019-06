Whisky on the rocks... avec des pierres du Québec!

Depuis quelques mois, le téléphone de la designer industrielle Kim Deland ne dérougit plus. Elle a créé avec un ami géologue, Stéphane Gagnon, une entreprise pour valoriser les pierres du Québec. Le premier produit, des cubes à whisky, remporte un succès monstre.

« On a accès à des roches incroyables au Québec, explique la designer. On a longtemps cherché le produit parfait pour les mettre en valeur. »

Le duo a sélectionné trois types de roches dont l'aspect est très distinct.

La première, originaire de Saint-Élie-de-Caxton, contient du gneiss à hornblende, une pierre de couleur noire aux reflets verdâtres. La deuxième, la granulite, provient du même affleurement en Mauricie, mais son look noir très opaque est totalement différent. La troisième, la gabbro, date de 2,5 milliards d'années. Elle est l'une des plus vieilles pierres de la planète. Elle a été trouvée à Chibougamau, dans le Bouclier canadien, et elle est d'un gris marbré de blanc.

Les trois pierres n'ont toutefois pas été choisies pour leur apparence, mais pour leurs propriétés.

« La pierre habituellement utilisée pour les cubes à whisky est la pierre à savon, la stéatite, explique Kim Deland, mais elle n'est pas parfaite. Elle est poreuse, friable et elle prend beaucoup de temps à refroidir. »