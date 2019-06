Vins: les suggestions de Véronique Rivest

Véronique Rivest

Collaboration spéciale La Presse La Presse Tout le monde le sait : le bon vin, ça se fait à la vigne. Et les meilleurs vins sont ceux de vignerons qui bichonnent leurs vignobles comme un jardin. Voici trois domaines qui cultivent leurs vignes avec grand soin, et trois vins printaniers, légers et axés sur la fraîcheur, qui iront à merveille avec des plats où brillent les légumes printaniers, les verdures et les herbes fraîches.

Un rosé pour l'été Eh oui, de nouveau cette année un des meilleurs rapports qualité-prix en rosé, le Pive est devenu un incontournable de nos étés. Il constitue aussi la preuve irréfutable que ce n'est pas parce qu'on est gros qu'on ne peut pas bien travailler. Issu de grenache surtout, avec un peu de merlot et de cabernet franc cultivés en bio dans les sols sablonneux du littoral de Camargue, il offre un nez fin, aux accents de pêche, d'agrumes et de garrigue. Sec et frais en bouche, avec des saveurs délicates et un très joli gras. Pour l'apéro ou avec des salades de verdures et de légumes, ou une truite grillée aux herbes. Garde : à boire Le Pive Gris Sable de Camargue 2018, 15,60 $ (11372766), 12 %, bio (aussi en vinier de 3 L : 13731371, 50,15 $) Un riesling frais et parfumé

Peu de vins combinent puissance et légèreté avec la même grâce que le riesling allemand. Surtout entre les mains de grands vignerons comme les Dönnhoff. Leur « petit » riesling charme par son nez frais et parfumé : pêche, pomme verte, agrumes, fleurs blanches et citronnelle. En bouche, le charme est absolu : hyper juteux et vivifiant. Léger, mais avec de la matière et de la profondeur. Sec - un tout petit peu de sucre (5,9 g) contribue au caractère juteux, puis est dissipé par une acidité fringante - et hyper sapide. Délicieux seul, avec des plats aux légumes verts, tel un risotto aux asperges, aux petits pois ou aux épinards, ou avec des pétoncles poêlés au romarin ou aux agrumes. Garde : de 6 à 8 ans Dönnhoff Riesling Trocken Nahe 2017, 26,20 $ (13510552), 11,5 % Un rouge du Portugal

