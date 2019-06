Des vins québécois dans des amphores

Le restaurateur-vedette est très impliqué dans le monde du vin. Il possède une entreprise d'achat de raisins et de vinification (négoce) dans la péninsule du Niagara, appelée L'Imparfait Négociant. Il collabore également avec le domaine Pigeon Hill, à Saint-Armand.

« J'ai vu une vidéo sur YouTube où l'on disait que la vinification en amphore diminue l'acidité du vin, explique-t-il. J'ai pensé que ce serait bien pour les vins du Québec faits avec les hybrides où l'acidité est phénoménale », dit le restaurateur.

Un premier essai effectué au domaine Pigeon Hill l'an dernier l'a convaincu. À tel point qu'il a commandé quatre amphores et les a offertes aux vignerons des Pervenches et de Pinard et filles. Ces derniers attendent la prochaine vendange pour y mettre leurs premiers moûts.

Quant à la cuvée de Pigeon Hill, à base du cépage La Crescent et appelée Les Collaborateurs, elle sera bientôt en vente dans les établissements de David McMillan.

https://www.instagram.com/limparfaitnegociant/