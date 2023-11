Les vins de la semaine

Ce n’est pas parce que l’été est fini qu’on doit arrêter de servir les vins frais. Les deux rouges de cette semaine, même s’ils font preuve d’une certaine trame tannique, sont plutôt bâtis sur la fraîcheur et devraient être servis autour de 14-15 degrés. Plus chauds, ils perdront beaucoup de leur charme. Et un vin très simple, comme le blanc suggéré ici, sera toujours mieux bien frais ; une température plus élevée ne fera qu’exacerber sa simplicité.