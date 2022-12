Vous les avez peut-être vues sur vos fils des réseaux sociaux. Elles prétendent remplacer les plateaux de fromages ou de charcuteries. Ce sont les « butter boards », des planches où une quantité généreuse de beurre est étendue et quelques garnitures, comme des herbes ou des noix, sont ajoutées.

On doit la tendance à la créatrice de contenu culinaire Justine Doiron. La New-Yorkaise a publié en septembre une vidéo d’une planche de beurre qui a rapidement amassé des millions de vues. Inspiré par une recette du chef américain Joshua McFadden, le « butter board » a conquis de nombreux internautes qui l’ont interprété à leur façon.

On peut ainsi décliner la planche pour la rendre salée, sucrée, ou la transformer en remplaçant le beurre par du fromage à la crème ou même du beurre d’arachide. Tout est permis ici ! Certains ont néanmoins décrié le risque de contamination du fait d’étaler du beurre (ou une autre tartinade) qui pourrait faciliter la prolifération de microbes dans les fissures de notre planche.

Quelques inspirations

Justine Doiron garnit son beurre de menthe fraîche, de basilic, de coriandre moulue, de cardamome moulue, d’échalotes, de fleurs comestibles, de sel, de zeste de citron et d’un trait de miel.

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

Trois fois par jour nous suggère trois combinaisons sur une même planche : ail confit et herbes fraîches, pancetta grillée, ciboulette et sucre d’érable ainsi que noix, épices cajuns et miel.

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

Miss Sushi à la maison réinvente le « butter board » pour l’adapter à son dada, les sushis. Elle utilise du fromage à la crème, elle garnit de saumon fumé et d’autres produits de la mer et déguste sa création avec des feuilles d’algue et du riz.