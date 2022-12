Parce qu’on a tous quelque part une petite fibre gourmande, voilà une quasi-garantie de faire plaisir à son monde ! Nos suggestions de petits luxes pour cuisiniers curieux et mangeurs épicuriens.

Fin sel d’ici

PHOTO TIRÉE DU SITE DE SEL SAINT LAURENT La potière Camille Bouchard-Tremblay, alias La Poteuse

C’est aux Bergeronnes, sur la Haute-Côte-Nord, qu’une petite entreprise produit le premier sel marin du Québec avec la détermination de le faire aussi pur que possible. Sel Saint Laurent puise son sel dans l’estuaire du Saint-Laurent à des profondeurs de 200 m, là où la pollution est absente. Elle a aussi développé un mode d’extraction unique, par la glace, qui permet d’obtenir des flocons de qualité fleur de sel moins iodés que la plupart des sels marins. Pour sa Main de sel, elle fait équipe avec La Poteuse, une artisane de Rimouski qui s’inspire des paysages, de la faune et des mouvements du Saint-Laurent. Ce coffret s’accompagne de 125 g de sel de mer.

Duo Main de sel, 84 $ l’ensemble, sur la boutique en ligne de Sel Saint Laurent

Récolte apicole 2022

PHOTO TIRÉE DU SITE DES MIELS D’ANICET Le coffret Saison des Miels d’Anicet

Les Miels d’Anicet présentent Saison, un coffret qui rassemble les quatre plus beaux lots de miels issus de sa récolte de l’année. L’ensemble comprend un miel en crème, un classique et deux miels bruts aux parfums typiques des fleurs des pâturages, forêts et sous-bois des Hautes-Laurentides. À ce coffret s’ajoutent huit autres boîtes-cadeaux qui mettent de l’avant les produits de l’apiculteur – des condiments aux gâteaux en passant par les soins corporels, friandises, confitures et sauces.

Coffret Saison, 59,95 $, en ligne sur la boutique de Miels d’Anicet (en quantité limitée)

Petits joyaux chocolatés

PHOTO TIRÉE DU SITE DE LECAVALIER PETRONE Le coffret Éphémère de Lecavalier Petrone

L’atelier-boutique Lecavalier Petrone a l’habitude d’en mettre plein la vue à sa clientèle, et pas seulement qu’aux Fêtes. L’avent est toutefois la période de l’année où les habitués s’empressent de mettre le grappin sur l’une des boîtes-cadeaux des chocolatières, avant qu’elles ne s’envolent comme… des petits chocolats Lecavalier Petrone ! De retour en boutique ce 3 décembre, le coffret Nordique aux parfums d’ici sera offert jusqu’à écoulement des produits. Quant à l’Éphémère, offert en précommande depuis le 18 novembre, il arrivera le 10 décembre en quantités limitées. Si on passe tout droit, relativisons, il y a toujours les coffrets signature qui proposent une sélection de chocolats quasi-bijoux dans lesquels on hésitera fort probablement à prendre une croquée.

Les coffrets Éphémère et Nordique incluent chacun un assortiment de huit chocolats, 25 $, sur la boutique en ligne de Lecavalier Petrone

Aromates 101

PHOTO TIRÉE DU SITE D’ÉPICES DE CRU Le coffret 101 d’Épices de cru

Les spécialistes des aromates d’Épices de cru ont imaginé un coffret d’initiation qui contient 12 épices de base : des classiques, comme le paprika et le poivre noir, et des mélanges devenus incontournables comme les herbes de Provence, les épices à BBQ ou le cari de Madras. À cette trousse 101 s’ajoutent 33 autres coffrets plus spécialisés renfermant jusqu’à 12 épices pour voyager en parfums, explorer les aromates du terroir ou alors les grillades, poissons et desserts épicés. Tous les coffrets d’Épices de cru s’accompagnent d’une sélection de recettes offertes sur le site de l’entreprise.

Coffret cuisine 101, 44 $, Épices de cru, offert en ligne sur la boutique d’Épices de cru

Copieuses gourmandises

PHOTO TIRÉE DU SITE DU PIED DE COCHON Cassoulet prêt à cuisiner du Pied de cochon

PHOTO TIRÉE DU SITE DU PIED DE COCHON Gâteau aux fruits du Pied de cochon 1 /2



Toutes les occasions sont bonnes pour faire bombance au Pied de cochon. En cette saison, le restaurant propose différentes options hautement copieuses dans sa boutique en ligne – condiments, tourtière, foie gras à l’érable, panettone ou gâteau aux fruits… On se laissera peut-être tenter au passage par les nouvelles boîtes de repas prêts à cuisiner pour la préparation de cassoulet, champvallon, pouding chômeur et ragoût de pattes de cochon présentés avec un bol de cuisson en terre cuite fabriqué au Maroc.

Gâteau aux fruits, 20 $, et les repas à cuisiner (à partir de 72 $) à l’exception du pouding chômeur (24 $), sur la boutique en ligne du Pied de cochon

Boire local

PHOTO TIRÉE DU SITE DE LA BOÎTE À VINS Duo de vins locaux

Aux Fêtes, l’occasion est propice pour découvrir le vin d’ici et faire rayonner le travail des vignerons québécois. Le sommelier de La Boîte à vins déniche justement les meilleures bouteilles de la viticulture locale, généralement non vendues à la SAQ, et les présente en duo dans une caisse en bois qui s’accompagne d’une carte de vœux. On lui donnera carte blanche, puisque le contenu des boîtes varie en fonction des arrivages. À moins de préciser ses préférences.

Le coffret-cadeau contenant deux bouteilles prestige est offert à 79,99 $ sur la boutique de La Boîte à vins.

D’autres idées cadeaux à saveurs locales

PHOTO TIRÉE DU SITE D’IDÉE CADEAU QUÉBEC Choco-chai

PHOTO TIRÉE DU SITE D’IDÉE CADEAU QUÉBEC Spritz des fêtes sans alcool

PHOTO TIRÉE DU SITE D’IDÉE CADEAU QUÉBEC La pimenterie

TIRÉE DU SITE D’IDÉE CADEAU QUÉBEC Apéro 1 /4







Tous les cadeaux sont rassemblés à une même adresse, celle d’Idée Cadeau Québec, qui nous présente ses coups de cœur originaux chez les marchands locaux. On y trouve de tout et pour tous, dont plusieurs idées gourmandes, comme les boîtes-cadeaux Choco-chai (88 $), Spritz des fêtes sans alcool (52 $), La pimenterie (45 $) ou Apéro (80 $).