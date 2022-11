Pour sa 24e édition, qui aura lieu du 16 février au 5 mars 2023, le festival Montréal en lumière assume plus que jamais sa chaleureuse nordicité en célébrant tous les plaisirs de la saison hivernale.

C’est sous le thème Le meilleur de Montréal l’hiver ! que se déroulera cette nouvelle édition de l’évènement, qui compte de multiples volets : gastronomique, bien sûr, mais aussi familial, artistique et festif, avec notamment le retour du Sentier de patin, pour filer sur la glace sur la place des Festivals, les installations lumineuses qui illuminent le Quartier des spectacles, la Grande Roue et la populaire Nuit blanche, qui célébrera son 20e anniversaire.

Côté bouffe, toute une programmation sera déployée pour nourrir les visiteurs sous la thématique Montréal reçoit ! Cette édition poursuit la tradition d’hospitalité de l’évènement, alors qu’une quarantaine de restaurants et établissements recevront des chefs, vignerons et producteurs d’ici et d’ailleurs.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Ouverte récemment près de l’Esplanade tranquille, Galaxie Brasserie participe à la formule Bonnes Tables Air France.

La formule des Bonnes Tables Air France, toujours très courue, reste au menu. Des invités internationaux de France, Italie, Belgique, Suisse ainsi que de plusieurs pays scandinaves seront de passage dans une quarantaine d’établissements montréalais dont l’Auberge Saint-Gabriel, Galaxie Brasserie, Foxy, Rose Ross, Hélicoptère ou encore Mon Lapin, afin de proposer des menus dégustation, mais aussi lunchs, brunchs et apéros. Les réservations sont ouvertes dès maintenant.

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Steve Beauséjour du Vignoble de La Bauge, sera de passage Chez Victoire.

Parmi les invités internationaux qui feront tourner les têtes, notons les chefs étoilés Michelin Benoit Neusy (Belgique) à La Chronique et Romain Meder (France) chez Mastard, la chef Ina Niiniketo (Finlande) au Ratafia ou le vigneron français Julien Labet, qui fera la paire avec Menu Extra. Côté local, on retrouvera notamment Steve Beauséjour (Vignoble de La Bauge) Chez Victoire, Timothy Charles (Fogo Island Inn, Terre-Neuve) à la Maison Boulud ou le Vignoble du Ruisseau (Dunham) au Bivouac.

Évènement d’exception à ne pas manquer, le Toqué s’associe avec la Fondation Riopelle pour un menu aux couleurs du peintre qui risque d’être mémorable, le 22 février 2023. Les réservations seront ouvertes à partir du 22 janvier 2023 – à inscrire à votre agenda !

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE Dans le Vieux-Montréal, l’hôtel William Gray participe au forfait Couette & Gastronomie.

Des formules éprouvées de retour

Ayant comme mission de démocratiser le terroir québécois, le Quartier Gourmand est toujours populaire avec ses conférences, dégustations, démonstrations et ateliers culinaires. Il a cette année une nouvelle maison : le grand espace public intérieur de la Place des Arts. Pendant les week-ends du 18-19 puis du 25-26 février, plus d’une vingtaine d’activités gratuites seront au menu.

Les Forfaits Couette & Gastronomie sont aussi de retour. La formule à succès permet de combiner nuitée dans un hôtel de la métropole et expérience gastronomique dans le restaurant associé à l’établissement hôtelier, par exemple Fairmont Le Reine Elizabeth et le Rosélys ou Hôtel William Gray et le Maggie Oakes. Un forfait pour les familles, durant la semaine de relâche, fait son entrée pour la première fois dans la programmation, aux hôtels Monville et DoubleTree by Hilton Montréal.