Supernat

Cafés et vins supernaturels

Rendez-vous de l’avant et de l’après-théâtre (Denise-Pelletier), le local occupé par le Supernat a autrefois accueilli les restaurants Chez Bouffe et La Bécane rouge. Aujourd’hui, il dessert la communauté de Hochelaga avec une formule plus décontractée en étant à la fois café et buvette, matin, midi et soir. Et non, il n’y a pas de « Nathalie » ici, mais beaucoup de super vin NATurel.