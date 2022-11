Le vin naturel et artisanal vous passionne ? Vous avez envie de remplir votre cellier avant les Fêtes ?

Il y a un évènement à ne pas manquer ce week-end, RAW WINE, qui rassemble vignerons et artisans de pays comme la France, l’Italie, l’Autriche, le Canada, l’Allemagne, etc., proposant des vins naturels, biodynamiques ou biologiques selon une philosophie la moins interventionniste possible.

Le populaire évènement, qui se tient au Centre des sciences, est ouvert au grand public les 19 et 20 novembre, de 10 h à 18 h (achat en ligne à 80 $ la journée, 130 $ pour les deux jours, comptez 10 $ de plus à la porte, en argent comptant seulement).

Maison Boulud reçoit le Manoir Hovey

Le Ritz-Carlton Montréal, et le chef exécutif de son restaurant Maison Boulud, Romain Cagnat, recevront un invité spécial pour un évènement gastronomique d’exception, les 25 et 26 novembre : le chef Alexandre Vachon, du restaurant Le Hatley, du Manoir Hovey, établissement cinq étoiles Relais & Châteaux situé à North Hatley, en Estrie.

Au menu, un souper cinq services (189 $ par personne), suivi le lendemain d’un brunch trois services à quatre mains (95 $ par personne), qu’on promet sous le signe des saveurs locales. Sur réservation seulement.

Ateliers SAQ par ITHQ

Envie d’en apprendre plus sur les grandes tendances dans le monde du vin, cidres et spiritueux dans un cadre décontracté ? C’est justement l’approche de cette nouvelle série d’Ateliers SAQ par ITHQ, qui démarre le 21 novembre au Blanc Bec (nouveau bar de l’ITHQ).

Le temps d’un atelier de 90 minutes, les experts en sommellerie accrédités par l’école hôtelière vous en apprendront plus sur des produits tendance comme les vins oranges (21 et 28 novembre) et les cidres artisanaux (5 et 12 décembre) avec quatre produits à déguster, en accord avec un plateau de fromages du Québec.

La série se poursuivre en 2023, à raison d’un lundi soir par mois. Réservez votre place en ligne pour en profiter, au coût de 65 $.