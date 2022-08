Portrait d’agriculteur

Le seul et unique Médé Langlois

Alors qu’on valorise plus que jamais l’achat local et la consommation de la ferme à la table, La Presse reprend la route cet été pour aller à la rencontre d’artisans et de travailleurs agricoles. Premier portrait d’une série de six avec nul autre que Médé, de la Ferme Langlois et Fils, à Neuville.