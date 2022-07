Nous remettons le couvert des circuits fromagers en suivant, cette fois-ci, un parcours à travers la Montérégie, où chèvres et vaches s’en donnent à cœur joie pour nous offrir une large gamme de découvertes. Effectuer le parcours complet proposé par l’application Route des fromages relevant plutôt du marathon, mieux vaut se composer son propre plateau en tronçonnant le circuit en portions choisies, tel un bon camembert à partager.

Ruban bleu à Mercier : tomme à la ferme

Spécialisée dans les chèvres depuis les années 1980, cette fromagerie dispose de deux antennes, à Châteauguay et à Mercier. C’est à cette dernière, jouxtant directement la ferme, que nous avons rendu visite, pour découvrir l’alléchante sélection produite sur place par le troupeau de cornues, complétée par de belles propositions venues d’autres régions du Québec. Des étiquettes bleues indiquent la production locale, et le choix est difficile entre le déluge de classiques à pâte molle (le Joséphine, le Set Carré, le Sandwich, le Charbonnier…), les pâtes fraîches (L’écu ou le Beurrasse, à tartiner) ou semi-fermes (la Charrue). On peut également faire un tour à l’arrière de la boutique où lapins, cochons, poules et autres amis à pattes gambadent dans leurs enclos champêtres.

Notre choix sur place

Connaissant déjà les excellentes pâtes molles de cette fromagerie, nous avons jeté notre dévolu sur la Charrue, pâte semi-ferme à croûte lavée. Ses arômes de noix et son côté fruité sont particulièrement séduisants, et son côté légèrement feutré en fait un beau choix de dégustation en entrée, à intégrer dans une salade, ou dans une raclette.

Un petit coin où déguster

On peut profiter d’une terrasse ombragée devant la boutique, ainsi que de quelques tables de pique-nique côté champs. Attention aux moustiques en été : eux aussi ont bon appétit.

Le Métayer : des hommages à Napierville

La route nous conduit ensuite vers Napierville, où fut fondée la fromagerie Le Métayer, en 2007. Ici, deux vedettes principales se trémoussent en vitrine, faisant balancer notre cœur entre L’Exil 1838 (pâte ferme) et le Samson d’ici (pâte semi-ferme). Le second fait référence à Louis Cyr, l’homme fort local devenu légendaire, tandis que le premier rend hommage aux Patriotes. « L’Exil ressemble un peu au fromage d’Oka, et le Samson présente des notes de beurre frais et de noisettes », précise la commise au comptoir. Les productions sont convaincantes, mais la situation de la boutique, sur le bord de la bruyante route 219, n’est pas aussi bucolique que celle des fromageries fermières implantées au cœur des champs.

Notre choix sur place

Le Samson d’ici, annoncé comme un cousin du reblochon, tient ses promesses, grâce à une onctuosité intéressante et à des arômes bien équilibrés. Tartiflettes et raclettes n’ont qu’à bien se tenir, ce Louis Cyr fromager pourrait bien s’y tailler une place.

Un petit coin où déguster

À défaut de pouvoir s’installer dans les alentours de la fromagerie, on trouve un petit aménagement avec une table à pique-nique au 105, chemin Louis-Cyr, entouré de champs et de quelques infos sur l’homme fort régional, si l’on souhaite rester dans le thème. Mais cela reste sur le bord de la route…

Fritz Kaiser : un couteau suisse à Noyan

« Nous, on vient spécialement de Laval juste pour s’approvisionner ici. Ce qu’on perd en essence, on le gagne en fromage ! », nous lance un couple venu faire le plein à la grande boutique de Fritz Kaiser, fondée à Noyan par un maître fromager suisse et adossée à la ferme. Il est vrai que les larges présentoirs ont de quoi donner le tournis, avec une trentaine de productions, principalement au lait de vache — le Douanier, le Noyan, le Vacherin, le Miranda, l’Empereur —, mais également de chèvre, comme la Tomme de M. Séguin. Un grand choix de fromages à raclette est également proposé. Impossible de n’y pas trouver chaussure à son pied (ou, plutôt, tomme à son palais).

Notre choix sur place

Pas facile, avec cette succulente variété ! Nous avons finalement donné un visa au Douanier, un des grands succès de la fromagerie et plusieurs fois primé, à pâte semi-ferme et avec une croûte lavée laissant apparaître une ligne de cendre végétale en son centre — une allusion à la proximité de la frontière canado-américaine. Il s’est montré caractériel, avec un goût bien affirmé, terreux et végétal. Miam !

Un petit coin où déguster

Juste en face des installations, quelques tables à pique-nique vous accueillent à l’entrée des champs, avec une belle chaîne de collines en arrière-plan.

Pause-dégustation au bord de l’eau : Venise-en-Québec PHOTO MARCO CAMPANOZZI, ARCHIVES LA PRESSE Le parc Jameson est un endroit idéal pour déguster ses trouvailles fromagères. Déguster sur place dans certaines fromageries peut être plaisant, mais si on effectue un petit circuit, goûter ses trouvailles dans un beau cadre local s’avère tout aussi agréable. Après quelques récoltes, pourquoi ne pas se rendre sur les bords de Venise ? Pas l’italienne, mais la belle québécoise nichée autour de sa baie, à mi-chemin entre Noyan et Bedford. Les bords de l’eau ont été goulûment privatisés, mais il est possible de s’installer dans les environs du quai municipal (près du bureau touristique, peu de places disponibles) ou dans l’accueillant parc Jameson, où les infrastructures pour pique-niquer sont plus développées.

Missiska : une crémeuse adresse

À la sortie de Bedford, la fromagerie Missiska suggère toutes sortes de produits laitiers et fermiers, du yogourt au cheddar en grains nature ou agrémenté. Côté fromages produits sur place, la variété est certes plus modeste qu’ailleurs, mais comme on le sait, qualité et quantité ne sont pas forcément corrélées. « C’est sûr que notre Jersey royal a vraiment du succès, j’ai dû en vendre une vingtaine depuis ce matin », nous a conseillé l’employée de la boutique. Très crémeux, avec de subtiles notes de champignons, ce fromage à pâte molle et croûte fleurie affiné 10 jours démontre un goût riche et lactique. Les cheddars en grains ou en bloc font aussi bonne figure, qu’ils soient nature ou en versions déclinées à l’ail ou au barbecue.

Notre choix sur place

Après avoir considéré le fromage en grains, difficile de résister à l’appel du Jersey royal. Jouant dans la cour du brie, il donne de la voix avec des saveurs fermières bien marquées, et se prête à de nombreuses occasions, de la salade au sandwich, ou tout simplement en dégustation sur le pouce.

Un petit coin où déguster

La menue boutique a été agrandie, mais au détriment de la terrasse où pouvaient s’installer les gastronomes. Zut ! Cela vaut peut-être la peine de faire quelques kilomètres pour rejoindre Venise-en-Québec.

Cornes et sabots : quand l’amour rend chèvre

Plutôt chèvre que vache ? À quelques pas de Missiska, Nicola et Jean-François ont établi leurs quartiers en 2018 après des passages par Vancouver et Toronto. Cherchant à ériger une ferme pour vivre en autosuffisance, ils ont adopté toutes sortes d’animaux, dont des chèvres qui les ont lancés sur une nouvelle voie. « Nous sommes tombés amoureux des chèvres et on a cherché à voir si on pouvait en vivre. On a donc suivi une formation pour devenir fromagers », explique Jean-François Larche. Un projet mené avec réussite, produisant depuis 2018, en agriculture écologique, plusieurs sortes de fetas, la Barbichette (une tomme de pâte ferme assez douce), le Stanbridgeois (cheddar doux à pâte ferme au lait cru) et l’étonnant Charlot, sorte de bûchette recouverte de moisissures comestibles. On aime aussi le côté confidentiel, authentique et rustique des lieux, loin des grandes boutiques fermières aux productions plus importantes.

Notre choix sur place

La feta est leur plus grand succès de vente, mais le Charlot était trop intrigant pour ne pas s’y risquer. On retrouve le goût typique du chèvre à pâte molle et au lait cru, mais avec un coup de fouet gustatif accordé par les moisissures (cœurs sensibles, fermez les yeux !).

Un petit coin où déguster

À l’approche de l’été, une table et des bancs sont installés à proximité de la ferme si l’on souhaite déguster ses fromages sur place. La ferme n’est pas accessible au public, mais des journées portes ouvertes sont organisées en juin et en octobre.

Au gré des champs : le chant des vaches

Petit coup de cœur pour cette fromagerie de Saint-Jean-sur-Richelieu lancée il y a une vingtaine d’années pour préserver un patrimoine agricole familial. Elle regroupe une trentaine de vaches aux petits soins, quatre chats très câlins, et une belle variété de productions dans un environnement bio. C’est aussi la seule fromagerie du circuit nous ayant proposé d’emblée un plateau de dégustation regroupant ses succès, dont l’homonyme Au gré des champs, le caractériel Carignan-Salière (deux pâtes fermes au lait cru), le fondant d’Iberville (pâte semi-ferme, parfait pour une fondue) ou des fromages frais peu ou pas affinés, comme le Péningouin et le Pont Blanc. Les lieux respirent le calme et la volupté, et on peut aller dire bonjour aux vaches durant les heures d’ouverture de la boutique.

Notre choix sur place

Pour goûter à tout, le plateau de dégustation à 16 $ fut un choix incontournable. Du lot, plusieurs fromages se sont démarqués, mais s’il fallait repartir avec une meule sous le bras, elle serait sans doute estampillée Au gré des champs, avec son côté vif, fruité et presque fleuri. Avec une petite confiture de fruits rouges, c’est d’un goût exquis.

Un petit coin où déguster

Inutile de chercher plus loin, de nombreuses tables ont été installées le long du bâtiment principal, permettant de profiter de l’environnement champêtre, du soleil et du meuglement des vaches à deux pas de là.