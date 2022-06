Terroir et saveurs du Québec a une nouvelle image et un nouveau site web permettant de mieux s’y retrouver dans l’abondante offre gourmande et agrotouristique du Québec.

Ève Dumas La Presse

Si vous cherchez des escapades de quelques heures à faire à partir de Montréal ou de Québec ou bien des arrêts à programmer sur la route des vacances, dans toutes les régions de la province, ça vaut la peine de fouiller dans les sections Quoi faire et Itinéraires du site. On y trouve une foule de suggestions de bonnes tables, de visites de fermes, d’expériences de dégustation et d’hébergements, entre autres. Plus de 200 entreprises y sont répertoriées. Vous aurez de quoi vous tenir occupé jusqu’à la fin de l’automne !