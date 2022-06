Menu Extra retourne aux Pervenches cet été pour livrer une autre expérience gastronomique mémorable dans les vignes. Ça se passe les 28, 29, 30 et 31 juillet.

Ève Dumas La Presse

Pour avoir vécu l’expérience au vignoble Pinard et filles l’été dernier, on peut vous assurer qu’il s’agit de soirées de grande symbiose entre un terroir, un paysage, les nectars qui y sont produits et des plats pensés sur mesure pour magnifier le tout. À la première mise en vente des billets, jeudi, les places se sont envolées. Le vendredi 17 juin, ce sera possible de sauter sur les derniers forfaits comprenant décor enchanteur, visite, menu d’une douzaine de services et accords vin à 350 $ par personne (avant taxes et pourboire).