C’est le retour de Ciné dans l’pré à Baie-Saint-Paul, dès le 28 juin.

Ève Dumas La Presse

Pour le premier ciné-gourmand, qui jumelle film et boîte à lunch thématique, Patrick Dubé, chef exécutif à l’hôtel Le Germain Charlevoix, s’inspirera du film Chef !, de Jon Favreau.

La semaine suivante, Émile Tremblay et Sylvain Dervieux (Faux Bergers) concocteront leur menu autour de The Grand Budapest Hotel, de Wes Anderson. David Forbes, chef du nouveau restaurant Camp Boule, buvette de montagne, relèvera lui aussi le défi ludique d’harmoniser ses plats à un film, plus tard dans la saison. La programmation complète, qui comprend également des mercredis « pétanque pizza cinéma », des jeudis documentaires et des vendredis ciné-famille, se révélera sur le site au fil de l’été. On peut assister aux soirées en voiture, façon ciné-parc, mais aussi sur chaise ou couverture. Un poste de radio portatif sera prêté pour écouter le film. Mieux vaut réserver ses places.