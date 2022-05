Rien ne sonne mieux le début des festivités estivales que le retour toujours très attendu des Premiers Vendredis, sur l’Esplanade du Parc Olympique.

Iris Gagnon-Paradis La Presse

C’est le 3 juin que l’activité gourmande dédiée à la cuisine de rue sera de retour. L’évènement, qui souligne ses 10 ans cette année, offrira plusieurs nouveautés, dont le concept de la « rue culturelle », mettant en valeur les différentes communautés culturelles du Québec.

Pour ce premier vendredi, c’est le Mexique qui sera à l’honneur avec les commerçants Mi Corazon, Mad Mexican, Lili et Gorda et Arriba burrito, entre autres, et les invités d’honneur, Maria Chavez et Hector Veladiz, du Restaurant Maria Bonita, qui régale les clients de ses spécialités mexicaines depuis plus de 20 ans sur le boulevard Saint-Laurent.

Autrement, c’est plus de 40 restaurateurs qui régaleront les visiteurs (Les Papi Churros, Les jus de BIBI, Déso Burger, Crémy, Maquis Yasolo…).

Autre nouveauté, un espace 100 % Québec où on pourra découvrir Cuisine Libre, le nouveau projet du chef Clément Boivin (La cabane d’à côté par Pied de Cochon), des fermes locales et un kiosque de Distillerie Montréal.

Programmation musicale, terrasses et bars à bières où se désaltérer seront aussi de la partie. Entrée gratuite.