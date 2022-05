Les Lauriers de la gastronomie sont de retour en force et en pleine forme pour une édition 2022 où les meilleurs talents de la scène culinaire et alimentaire québécoise seront célébrés. Les 95 finalistes dans les 16 catégories ont été dévoilés ce lundi 2 mai lors d’un évènement animé par Christian Bégin au Time Out Market Montréal.

Iris Gagnon-Paradis La Presse

Ève Dumas La Presse

« Je vais vous demander quelque chose de pratiquement impossible pour vous, gens de la restauration et de la gastronomie », lance Christian Bégin, pour ouvrir la conférence de presse. Cette chose impossible : le silence ! Surtout dans une salle remplie de chefs, de sommeliers et sommelières, de producteurs et productrices agricoles de toutes sortes qui se rassemblent pour la première fois en si grand nombre depuis plus de deux ans. Rappelons qu’en 2021, les Lauriers se sont déroulés en virtuel, après avoir été carrément annulés en 2020.

La Capitale se démarque

Dans l’illustre catégorie du Restaurant de l’année, la Capitale chauffe la métropole, avec quatre nominations pour la ville de Québec (Arvi, Battuto, Le Clan, Restaurant La Légende) contre cinq pour Montréal (Beba, Candide, Mastard, Monarque, Mui Mui). Le restaurant Les Faux-Bergers, à Baie-Saint-Paul, fait office de seul représentant régional.

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRECHETTE, LA PRESSE Junichi Ikematsu, du réputé restaurant Jun I, est finaliste aux Lauriers.

Le travail de 10 chefs est souligné dans la prestigieuse catégorie Chef.fe.s de l’année. On y retrouve plusieurs chefs de Montréal : Jérémie Bastien (Monarque), Luciano D’Orazio (Luciano Trattoria), Simon Mathys (Mastard), Junichi Ikematsu (Jun I), Sean Murray Smith (Île Flottante) et John Winter Russel (Candide). Kim Côté (Côté Est à Kamouraska), Fisun Ercan (Bika Ferme & Cuisine à Saint-Blaise-sur-Richelieu), François-Emmanuel Nicol (Restaurant La Tanière, Québec) et Stéphane Modat (Le Clan, Québec), complètent la liste.

PHOTO ÉRICK LABBÉ, LE SOLEIL Le restaurant Le Clan se retrouve dans trois catégories : restaurant, chef et sommelier de l’année.

Ouvert à l’automne 2021 dans le Vieux-Québec, Le Clan est bien représenté cette année, avec son sommelier Pier-Alexis Soulière également nommé dans la catégorie Sommelier.e de l’année, aux côtés de Lindsay Brennan (Alma), Vanya Filipovic (Vin Mon Lapin), Joris Gutierrez Garcia (Le Club Chasse et Pêche) et Guillaume Plante (Maison Boulud).

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Claudia Doyon, chef de bar de la distillerie La Chaufferie.

L’art du cocktail rayonne bien au-delà de l’île de Montréal, dont Gilbert Lemieux (H3) est le seul représentant dans la catégorie Mixologue ou bartender de l’année. Québec brille avec trois nominations : Simon Faucher (Restaurant La Tanière), Samuel Tremblay (Chez Rioux & Pettigrew) et Julien Vézina (Hono Izayaka). Claudia Doyon, de la Distillerie de la Chaufferie, à Granby, complète la sélection.

PHOTO FOURNIE PAR LE RESTAURANT LA TANIÈRE Le restaurant La Tanière apparaît dans plusieurs catégories.

Restaurant gastronomique de haut vol à Québec, La Tanière se distingue aussi du côté du Prix du meilleur service avec la présence de Roxan Bourdelais. Élyse Garand (Noren), Pierre Jullien (Graziella), Perle Morency (Côté Est) et William Saulnier (Beau Temps) complète cette catégorie.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Dominic Labelle du Parcelles, à Austin.

La catégorie Révélation.s de l’année offre un aperçu de personnes qui ont fait leur marque dans l’univers de la gastronomie québécoise avec de nouveaux projets et initiatives. S’y côtoient pour l’édition 2022 Louie Deliglianis et Renée Deschesnes (La Franquette), Matthew Shefler et Vincent Lévesque Lepage (Knuckles Cantine & Vins), Harrison Swewchuk et Darcy Gervais-Wood (Salle Climatisée), tous à Montréal, ainsi que Dominic Labelle pour la table champêtre Parcelles, à Austin, et Emmy Plante avec la buvette mexicaine Maria Maria, à Chicoutimi.

Artisans et producteurs à l’honneur

Les Lauriers soulignent aussi le travail des boulangers, pâtissiers, brasseurs, vignerons, producteurs et artisans de partout au Québec.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Chloe Migneault-Lecavalier et Loise Desjardins-Petrone de Lecavalier-Petrone voient leur entreprise nommée deux fois cette année aux Lauriers.

Victor Maupoux (Place Carmin), Gabrielle Rivard-Hiller (La Cabane sur le roc), Gaël Vidricaire (Gaël Vidricaire pâtisseries), Lisa Yu (Monarque) et Chloé Migneault-Levacalier (Lecavalier Petrone) sont finalistes dans la catégorie Chef.fe pâtissier.e de l’année.

Lecavalier Petrone, une fine chocolaterie créative montréalaise, se retrouve aussi nommée dans la catégorie Artisan.e.s de l’année en compagnie du vétéran Anicet Desrochers (Miels D’Anicet), de Chloé Gervais-Fredette (Les Chocolats de Chloé), de Pascal Hudon (Pascal le boucher) et de Carl Pelletier (Couleur Chocolat).

PHOTO DAVID BOILY, LA PRESSE Julien Roy, copropriétaire d’Automne boulangerie avec Seth Gabrielse se retrouve une fois de plus finaliste aux Lauriers.

Pour la catégorie Boulanger.s de l’année, Fabien Demandolx (Racines boulangerie fermière, L’Isle-Verte) et Charles Létang (Du pain… C’est tout !, Saint-Roch-des-Aulnaies) concourent avec les Montréalais Thea Bryson (Miette Boulangerie), Jeffrey Finkelstein (Hof Kelsten) ainsi que les habitués Seth Gabrielse et Julien Roy (Automne Boulangerie), dont il s’agit de la troisième nomination dans cette catégorie.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Daniel Gillis, Laurent Noël et Guillaume Laliberté de Lieux Communs.

Pour la catégorie soulignant le travail des brasseurs, vignerons ou producteurs de boisson, on retrouve des entreprises de partout au Québec : Domaine du Nival (Saint-Louis), Menaud (Clermont), Lieux Communs (Oka), Vignoble de la Bauge (Brigham) et Cidrerie Chemin des Septs (Saint-Jean-Baptiste).

Le travail de Christian Lefebvre et Carole Marcoux (Le Porc de Beaurivage), David Robert (La Jardinière), Alexandre Faille (Chez Muffy), Mathieu Roy et Catherine Baltazar (La Récolte de la Rouge) ainsi que Louis-Charles et John-William Faille (La Ferme aux Mille Cailloux) est reconnu dans la catégorie de Producteur.trice.s de l’année.

PHOTO PHILIPPE BOIVIN, LA PRESSE Les produits d’Hydromel Charlevoix.

Le Prix du tourisme gastronomie met en lumière des entreprises qui font rayonner leur région. Cette année, y concourent la Bleuetière Marland (Saint-Marie-de-Beauce), Fromagerie Le Détour (Témiscouata-sur-le-lac), Gourmet Sauvage (Mont-Blanc), Hydromel Charlevoix (Baie-Saint-Paul) et Le Vignoble du Ruisseau, à Dunham.

Chasse-Marée, La Transformerie, Les Filles Fattoush, Manger Notre Saint-Laurent et Sel Saint Laurent sont les finalistes de la catégorie Entreprise ou initiative de l’année, alors que Cuisine, Cinéma & Confidences, Festival des champignons forestiers du Kamouraska, Les Premiers Vendredis, Montréal en Lumière et MYCO : Rendez-vous de la gastronomie forestière sont de leur côté nommés pour l’évènement de l’année.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Animateur des Lauriers, Christian Bégin est finaliste dans la catégorie du Prix du rayonnement de la culture culinaire.

Animateur des Lauriers de la gastronomie québécoise depuis la toute première édition en 2018, Christian Bégin se voit à nouveau nommé pour le Prix du rayonnement de la culture culinaire, aux côtés des chefs Normand Laprise et Stéphane Modat, du magazine Caribou et de la plateforme Mordu.

De la bridage au gala

PHOTO DAVID BOILY, LA PRESSE Le chef Marc-André Jetté préside cette année le jury des Lauriers.

C’est la Brigade des Lauriers, composée de plus de 5000 professionnels de l’industrie, qui vote pour déterminer les finalistes et lauréats récompensés chaque année. À ce vote, qui compte pour 50 % du résultat final, s’ajoute celui du jury. Cette année, il est présidé par le chef Marc-André Jetté et réunit Anita Feng, Alexandre Taillefer, Lesley Chesterman, Paul Toussaint, Marie-Fleur St-Pierre et Colombe Saint-Pierre. À noter que les membres du jury retirent leurs établissements de la course.

Seule catégorie qui échappe à cette règle, celle du Prix du public. Encore une fois cette année, le public peut voter pour sa personnalité favorite entre Bob le Chef, Sœur Angèle, Stefano Faita, Josée di Stasio, Normand Laprise, Marilou, Martin Picard, Colombe St-Pierre, Daniel Vézina et Ricardo, roi incontesté de cette catégorie, qui a remporté ce prix lors des trois dernières éditions.

Les gagnants seront dévoilés lors du gala, qui reprend en présentiel pour la première fois depuis deux ans et qui aura lieu le 20 juin au Centre des Sciences de Montréal. « On garde ça le plus abordable possible, avec des billets à 95 $. Ça comprend un repas, des consommations et un spectacle. Il me semble que ça le vaut ! » déclare Christine Plante, fondatrice des Lauriers.

Plus qu’une soirée de remise de prix, l’évènement se présente aussi comme une grande fête de la gastronomie. Les convives pourront y déguster un vrai festin, œuvre collective d’anciens lauréats du concours dont Stéphane Modat, Anita Feng, Marc-André Jetté, Antonin Mousseau-Rivard et Bejamin Oddo. Les amateurs de vins et cocktails ne seront pas en reste avec une carte signée conjointement par Véronique Dalle (Foxy), Sophie Allaire (La Belle Histoire) et Kate Boushel (Atwater Cocktail Club). Les billets sont en vente dès aujourd’hui.