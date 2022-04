Six tisanes pour la détente, six teintes différentes

Les boissons tonifiantes et énergisantes se bousculent à l’entrée de nos tasses, mais qu’en est-il de celles qui nous relaxent après des journées effrénées ? Voici six tisanes apaisantes puisées auprès de trois enseignes d’ici, afin de se la couler douce en soirée.

Sylvain Sarrazin La Presse

Moisson boréale (Pilki)

PHOTO CATHERINE LEFEBVRE, COLLABORATION SPÉCIALE Pilki propose de nombreuses sortes de tisanes, toutes à base de thé du Labrador : églantier et pimbina (photo), aubépine et lavande, aronia et aulne, rose et camomille, pomme et reine des prés, myrique et échinacée…

La jeune entreprise québécoise Pilki construit ses infusions autour d’un dénominateur commun, le thé du labrador (baptisé « thé » par abus de langage, car distinct des feuilles du théier courant), auquel sont associées des plantes récoltées dans la nature boréale locale, souvent méconnues. Parmi la grande palette de combinaisons créées (on vous invite à consulter son site), on retrouve celle à l’églantier et au pimbina, une baie cousine de la canneberge. La saveur du thé du labrador transparaît comme pièce centrale, enrobée de petites pointes acidulées qui nous conduisent au cœur des bois. Une variation originale sur le thème pour ceux qui apprécient le thé du labrador.

Nom de la tisane : Églantier et pimbina

Producteur : Pilki

Ingrédients : églantier sauvage, pimbina, thé du Labrador sauvage, millepertuis biologique, feuille de laurier biologique, marjolaine biologique

Prix : 9 $ pour 25 g

Une betterave audacieuse (Pilki)

PHOTO CATHERINE LEFEBVRE, COLLABORATION SPÉCIALE Betterave et coquelicot, de Pilki

Cette combinaison était un pari osé et il fallait un peu de courage pour sortir des sentiers battus. Il en résulte une tisane très, très particulière, avec une betterave au premier plan apportant des accents résolument terreux. Cela ne sera pas au goût de tous, mais viendra titiller quelque réminiscence chez les amateurs de pu’ehr. Nous l’avons testée avec une pointe de sucre, ce qui a atténué ce caractère typé avec plus de rondeur. Le coquelicot est plus subtil, contribuant à la profonde teinte rouge vif du liquide. Pourquoi ne pas en faire une option post-sportive (les amateurs d’escalade connaissent bien les vertus de la betterave) ?

Nom de la tisane : Betterave et coquelicot

Producteur : Pilki

Ingrédients : betterave rouge biologique, thé du labrador sauvage, prêle biologique, frêne, sarriette biologique, coquelicot

Prix : 8 $ pour 20 g

Une verveine relaxante au goût vif (Camellia Sinensis)

PHOTO CATHERINE LEFEBVRE, COLLABORATION SPÉCIALE La réconfortante biologique met à l’honneur la verveine, un classique.

Camellia Sinensis, connue pour ses importations de thés, propose également des tisanes pour aider à se détendre ou à digérer. C’est le cas de cette infusion biologique bâtie très classiquement autour de la verveine, à laquelle de belles fleurs entières (souci, mauve, centaurée) ont été accolées. Rien de révolutionnaire, mais on note que la verveine présente beaucoup de punch et un goût franc de citron. À l’œil, elle se veut également douce, avec une belle teinte dorée et des ingrédients entiers. Toujours dans la série des grands classiques, l’entreprise propose également la proverbiale camomille, plus posée, accompagnée de citronnelle.

Nom de la tisane : La réconfortante biologique

Producteur : Camellia Sinensis

Ingrédients : verveine odorante, calendula (souci), mauve, centaurée

Prix : 14 $ pour 15 g

Boire la vie en rose (Camellia Sinensis)

PHOTO CATHERINE LEFEBVRE, COLLABORATION SPÉCIALE La belle humeur a particulièrement séduit notre photographe, amatrice de tisanes.

Il ne faut pas se laisser berner par sa teinte un peu terne, car cette tisane biologique se veut pimpante et très florale. Sa ligne de conduite est dictée par la rose, qui intervient rapidement et marque une longue finale, accompagnée de nuances de feuilles de mûrier/framboisier et de marjolaine. C’est une bonne option pour une infusion à préparer en journée, puisqu’elle serait bénéfique à la concentration, sans pour autant provoquer de soubresauts nerveux. Pour ceux qui aiment le goût de rose.

Nom de la tisane : La belle humeur biologique

Producteur : Camellia Sinensis

Ingrédients : framboisier, marjolaine, citronnelle, basilic citron, rose

Prix : 14 $ pour 20 g

Appuyer sur le champignon de la détente (DavidsTea)

PHOTO CATHERINE LEFEBVRE, COLLABORATION SPÉCIALE Comme beaucoup de recettes concoctées par DavidsTea, le résultat est rond, fruité, sucré et proche du bonbon.

La marque DavidsTea, fondée à Montréal, offre une grande palette de tisanes pour la détente, dont ce mélange mettant en vedette le reishi, un champignon prisé depuis des millénaires par la médecine traditionnelle chinoise. Rassurez-vous, la tisane ne goûte pas du tout le sous-bois humide, mais plutôt le panier de fruits, avec une dominante de fraise. C’est rond, sucré et presque bonbon en bouche. Si l’on désire quelque chose de moins ronflant, on peut se tourner vers le « Tulsi tranquillité », avec son goût de fraise-basilic et associé à de nombreux ingrédients antistress.

Nom de la tisane : Reishi détente

Producteur : DavidsTea

Ingrédients : pommes, ananas confits, mélisse, hibiscus, arôme naturel de fruits rouges, champignons reishi, baies de schisandra, baies d’argousier, aronies, arôme naturel de groseilles rouges avec extrait de stévia

Prix : 8,98 $ pour 50 g

Détente exotique (DavidsTea)

PHOTO CATHERINE LEFEBVRE, COLLABORATION SPÉCIALE Outre Rêve de litchi (photo), DavidsTea propose d’autres infusions favorisant le sommeil ou la détente, comme « Au revoir mal de tête » ou « Citron bonne nuit ».

Sur une note plutôt fruito-florale, cette tisane évoque un baklava ou un dessert maghrébin, avec des accents de jasmin et de fleur d’oranger. En revanche, même s’il donne son nom à la composition, le litchi s’avère discret ; on détecte plus aisément la citronnelle, associée aux fleurs de tilleul pour créer l’effet relaxant. Le sucre, légèrement présent, est moins exubérant que dans les deux infusions présentées précédemment (reishi et tulsi). Enfin, on aime l’aspect du mélange, plutôt lumineux.

Nom de la tisane : Rêve de litchi

Producteur : DavidsTea

Ingrédients : pommes, citronnelle, carottes, peau de haricot, ananas confits, feuilles de ronce, arômes naturels (litchi, jasmin), fleurs de tilleul, pétales de rose, fleurs de souci, litchis

Prix : 8,98 $ pour 50 g