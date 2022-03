PHOTO JOEL SAGET, AGENCE FRANCE-PRESSE

En entrant sur le marché russe il y a un an, le guide Michelin a cité parmi les plats traditionnels russes le « borchtch », ce qui a mis en colère les Ukrainiens qui considèrent cette soupe à base de betterave et de choux comme faisant partie de leur ADN national et qu’ils cherchent à faire inscrire au patrimoine immatériel mondial de l’UNESCO.