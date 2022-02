Tataki de thon au soya et à l’érable avec salade de chou épicée version Cook it

Des chefs reconnus s’associent à des entreprises d’ici pour permettre aux cuisiniers amateurs de reproduire des recettes gastronomiques dans le confort de leur foyer. Notre journaliste a participé aux expériences proposées par Cook it et Menu Extra.

Iris Gagnon-Paradis La Presse

Cook it : chef d’un soir

Depuis quelques mois, l’entreprise de prêt-à-cuisiner Cook it propose à ses abonnés la possibilité de commander une boîte afin de réaliser une recette créée par un chef québécois. Marie-Fleur St-Pierre, Antonin Mousseau-Rivard, Rémy Couture ou Danny Smiles ont participé jusqu’ici à ces « classes de maître ». En février, c’est au tour de Geneviève Everell, fondatrice de Sushi à la maison. Ses deux créations : un tataki de thon au soya et à l’érable avec salade de chou épicée ainsi qu’un sushi dessert à la crème spéculoos et aux fraises.

Le tout arrive dans une boîte typique des entreprises offrant du prêt-à-cuisiner dans laquelle les ingrédients sont déjà divisés en portions et identifiés. À cela s’ajoute un document expliquant les étapes à suivre ainsi que la possibilité de regarder une vidéo dans laquelle la chef explique en détail ses recettes, avec quelques petits trucs à la clé.

PHOTO CATHERINE LEFEBVRE, COLLABORATION SPÉCIALE Les ingrédients pour le tataki de thon. Tout y est, sauf le sirop d’érable.

PHOTO CATHERINE LEFEBVRE, COLLABORATION SPÉCIALE Première étape, mariner les pavés de thon rouge.

PHOTO CATHERINE LEFEBVRE, COLLABORATION SPÉCIALE Pendant que le thon marine, c’est le temps de faire la salade de chou.

PHOTO CATHERINE LEFEBVRE, COLLABORATION SPÉCIALE La vidéo permet de bien exécuter la recette, et d’obtenir des trucs et astuces de la chef.

PHOTO CATHERINE LEFEBVRE, COLLABORATION SPÉCIALE Pour réussir le tataki, il faut saisir rapidement le thon à feu vif, de chaque côté. 1 /5









Les deux recettes sont assez simples, bien qu’on ne cuisine pas tous les jours un tataki de thon et des sushis, sucrés de surcroît. C’est l’occasion, donc, d’apprendre de nouvelles techniques.

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

Service salé, lancé ! Il faut d’abord mariner les pavés de thon rouge durant une bonne heure dans un mélange de sauce soya et de sirop d’érable. Pendant ce temps, on émince le chou rouge puis on coupe en julienne les pois mange-tout et les carottes. Il ne reste qu’à enrober la salade avec la mayonnaise épicée fournie. Il faut aussi préparer la sauce mayonnaise, miso et sirop d’érable qui accompagnera le thon… Oups, le sirop d’érable n’est pas inclus. Heureusement, nous en avions au frigo.

De retour aux pavés de thon. Une fois qu’ils sont bien marinés, il suffit de les enrober du mélange de graines de sésame blanc et de sésame noir fourni. Seul problème, la quantité est loin d’être suffisante pour les deux morceaux. Nous dénichons des graines de sésame dans notre garde-manger pour compléter.

La cuisson du tataki doit se faire rapidement pour que le poisson soit bien saisi à l’extérieur, mais encore cru à l’intérieur. En suivant les instructions de la chef, nous y parvenons et c’est franchement délicieux !

Le dessert

PHOTO CATHERINE LEFEBVRE, COLLABORATION SPÉCIALE Et maintenant, le dessert !

PHOTO CATHERINE LEFEBVRE, COLLABORATION SPÉCIALE Préparation de la crème fouettée au spéculoos

PHOTO CATHERINE LEFEBVRE, COLLABORATION SPÉCIALE Tous les éléments sont prêts pour réaliser le premier rouleau.

PHOTO CATHERINE LEFEBVRE, COLLABORATION SPÉCIALE L’heure de vérité…

PHOTO CATHERINE LEFEBVRE, COLLABORATION SPÉCIALE Il suffit ensuite de couper le rouleau en parts égales.

PHOTO CATHERINE LEFEBVRE, COLLABORATION SPÉCIALE Et voilà le travail ! 1 /6











Côté dessert, l’expérience fut probante et a ravi toute la maisonnée, particulièrement un jeune amateur de sucre. Après avoir fait cuire le riz à sushi (nous avions deux portions au lieu d’une ; heureusement, nous avons eu la présence d’esprit d’ajuster la quantité d’eau nécessaire pour une cuisson réussie), il faut y ajouter de la crème anglaise, puis laisser reposer. Suit la crème fouettée, à monter idéalement avec un batteur sur socle, pour un meilleur résultat. Y sont ajoutés un mélange préalablement fait de tartinade spéculoos, pouding de soya à la vanille, fromage à la crème, vanille et café. On s’en lèche déjà les doigts !

Grâce à la vidéo, l’assemblage des sushis devient un jeu d’enfant. Nous réussissons bien nos rouleaux aux feuilles de soya, où cohabitent crème spéculoos, gâteau blanc, biscuits spéculoos émiettés et fraises. Et pour ajouter au plaisir, il ne faut pas oublier de tremper les morceaux ronds dans la crème fouettée restante !

Les plus

Des recettes de chefs connus et appréciés, adaptées pour être facilement réalisées à la maison, et qui impressionneront assurément la tablée.

Les moins

Imprécision dans les quantités et ingrédients manquants. À partir du mois de mars, Cook it abandonnera les vidéos, ce qui est dommage, car elles servent de complément aux explications parfois sommaires fournies sur papier.

Bon à savoir

Les abonnés ont jusqu’au 22 février pour commander les recettes de Geneviève Everell — les boîtes seront livrées durant la semaine du 27 février. À partir du 6 mars, c’est au tour du chef Martin Juneau, qui a choisi une recette de tofu rôti au curcuma et chou-fleur frit au yaourt Vadouvan. Dès avril, Cook it change sa formule. La nouvelle mouture proposera des recettes iconiques de restaurants de partout au Québec. Le premier établissement à l’honneur sera le Café Frida, à Trois-Rivières.

Menu Extra : party de cuisine

PHOTO FOURNIE PAR ANITA FENG Pour le premier épisode de Chefs en direct !, Menu Extra a reçu Anita Feng dans sa cuisine.

Menu Extra est un service de repas gastronomiques prêts à manger lancé durant la pandémie par deux chefs (Camilo Lapointe Nascimento et Francis Blais, respectivement gagnants des Chefs ! et de Top Chef Canada), un sommelier (Alexis Demers) et un réalisateur et directeur créatif (Martin C. Pariseau).

L’an dernier, le quatuor a lancé Chefs en direct !. L’idée : enseigner aux apprentis chefs à cuisiner des plats comme le saumon koulibiac ou le coq au vin, en direct, avec le duo de chefs.

L’expérience a été si concluante — entre 200 et 300 participants chaque fois — qu’une deuxième saison vient d’être lancée, cette fois, avec un chef invité différent chaque mois. Pour le premier épisode, Anita Feng a montré aux participants comment réaliser des dumplings.

Dimanche, 17 h, on ouvre Zoom en espérant être à la hauteur de la tâche. Heureusement, Camilo, Francis et Anita sont là pour nous guider. Un document PDF où sont détaillés les ingrédients et les différentes étapes est aussi offert. Nous avions reçu, la veille, une boîte contenant tous les éléments nécessaires à la réalisation des dumplings de porc au poireau et d’une salade du tigre.

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

Le cours en direct est très vivant ! L’ambiance est décontractée et festive, et on sent que le trio de chefs a beaucoup de plaisir (nous aussi !). Ils n’hésitent pas à interpeller les participants et à blaguer avec eux. Un clavardage permet aussi de poser des questions.

Pas facile

Faire des dumplings est une tâche qui requiert patience et dextérité. Les deux ont été mises à l’épreuve lors de cette soirée qui s’est étirée au-delà des deux heures prévues.

Nous avons d’abord appris comment pétrir comme il se doit la pâte (la farine et l’eau tiède sont d’abord mélangées à l’aide de baguettes). Puis, pendant que notre jolie boule bien élastique reposait, Anita a expliqué comment infuser de l’eau au gingembre et oignons verts, et à dégorger au sel le poireau finement émincé, deux éléments qui serviront à réaliser la farce.

Pendant que le tout repose, endives et radis melon sont coupés en juliennes alors que céleri et coriandre sont émincés. Voilà pour la salade. Pour la vinaigrette, une huile de canola préalablement chauffée est versée sur un mélange d’ail et de piment oiseau. Wasabi et sauce soya viendront s’intégrer au mélange.

On passe ensuite à la farce. Anita nous apprend comment obtenir une préparation très aérienne, en ajoutant graduellement l’infusion liquide et en mélangeant vigoureusement à la main. Un truc d’initié que nous possédons désormais.

PHOTO FOURNIE PAR MENU EXTRA Est-ce que nos dumplings ressemblaient à ceux d’Anita Feng ? Pas vraiment, mais ils étaient délicieux !

Suit l’étape la plus délicate et la plus difficile. Après avoir séparé la pâte en quatre boudins et divisé ceux-ci en petites boules, il faut délicatement aplatir chacune d’elles en disques de grandeurs égales, à l’aide d’un petit rouleau à pâte. C’est plus ardu à faire qu’à lire.

Il est plus de 19 h et il reste à assembler et cuire les dumplings puis à faire la sauce. Les chefs passent en seconde vitesse, laissant quelques participants — dont nous — derrière. Affairée à faire des dumplings un tant soit peu jolis (ça aussi, ce sera à retravailler), nous perdons une bonne partie des deux techniques de cuisson démontrées, dans l’eau et à la poêle. Heureusement, le document n’est pas loin.

Après quelques sueurs froides, nous y voici. Nos dumplings ne sont pas très beaux, mais ils sont bons. Et la prochaine fois, on se promet qu’ils seront plus photogéniques.

Les plus

L’impression de proximité avec les chefs et l’atmosphère festive. Une très belle façon de passer son dimanche soir tout en apprenant de nouvelles recettes et techniques.

Les moins

Un peu de désorganisation ici et là. Un survol des étapes à suivre au début de la classe serait de mise pour plus de fluidité.

À savoir

Il reste encore cinq épisodes à la deuxième saison. Le prochain sera diffusé le 27 février, à 17 h, alors qu’Antonin Mousseau-Rivard s’attaquera à la blanquette de veau. Les chefs Fisun Ercan, Paul Toussaint et Danny Smiles seront les suivants. Pour participer, deux options : avec les ingrédients livrés à votre porte (85 $, possibilité d’ajouter une bouteille de vin en accord proposée par le sommelier) ou avec les instructions et liste d’ingrédients seulement (20 $).