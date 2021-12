Toutes les semaines, jusqu’à Noël, nous vous proposons une idée de cadeau gourmand pour découvrir et offrir des délices d’ici.

Laila Maalouf La Presse

Pour rehausser les salades ou relever toutes sortes de créations culinaires, pourquoi ne pas se tourner vers une entreprise québécoise qui s’est démarquée lors de la plus importante compétition récompensant des aliments et des boissons du monde entier ?

Les vinaigres de cidre et les balsamiques artisanaux de Surette Condiments ont su séduire les palais de jurés internationaux au début de l’automne, à Londres, le balsamique de pommes tardives Grand Cru ayant remporté la plus haute distinction — soit trois étoiles. Le balsamique de cidre vieilli deux ans et le vinaigre de cidre de pomme rouge se sont eux aussi distingués pour leur goût « savoureux, astringent, vibrant et audacieux », selon le jury.

En plus, tous les produits de Surette Condiments, une entreprise créée en 2017, sont conçus uniquement à partir d’ingrédients locaux et de moût de pommes du Québec. La gamme de quatre produits comprend également un vinaigre de cidre et érable jaune.

Prix : de 14,95 $ à 24,95 $, offerts sur la boutique en ligne des Minettes et des Miels d’Anicet, et dans plusieurs points de vente.