Il y a du nouveau chez Chocolats Favoris, avec l’inauguration d’une boutique phare à Québec qui marque le coup d’une toute nouvelle initiative propulsée par l’entreprise : des produits chocolatés maison désormais confectionnés à base de cacao certifié équitable et durable.

Laila Maalouf La Presse

La nouvelle chocolaterie qui s’est installée, fin septembre, dans le local voisin de l’ancienne, sur l’avenue Cartier, à Québec, pose ainsi un jalon dans l’histoire de l’artisan québécois qui a ouvert en 1979, à Lauzon (maintenant Lévis), au sud de Québec, et qui a aujourd’hui des chocolateries non seulement aux quatre coins de la province, mais aussi en Ontario et en Colombie-Britannique.

PHOTO FOURNIE PAR CHOCOLATS FAVORIS La nouvelle boutique phare de Chocolats Favoris, à Québec, marque le coup pour cette nouvelle direction que s’est donnée l’entreprise.

« C’est notre première chocolaterie qui est vraiment axée sur le cacao durable et équitable. L’année dernière, on avait pris des engagements que d’ici 2021, 100 % de ce qu’on allait produire à Québec allait être certifié cacao durable et équitable. Et c’est un objectif qu’on a réalisé », souligne Élodie Cloutier, responsable communication et marketing numérique chez Chocolats Favoris.

Un choix évident

Le choix d’un cacao durable et équitable s’est imposé de lui-même puisqu’il reflète à la fois les valeurs de la chocolaterie et de ses clients, de plus en plus nombreux à rechercher des produits équitables en boutique.

« Pour nous, il serait impensable de créer des expériences magiques pour les familles d’ici sans que cette magie se répercute aussi sur les conditions de vie et la prospérité des producteurs de cacao avec qui nous travaillons », estime le président de Chocolats Favoris, Dominique Brown.

PHOTO GABRIEL RANCOURT, FOURNIE PAR CHOCOLATS FAVORIS Désormais, tous les produits maison de Chocolats Favoris souscrivent au programme Cocoa Horizons.

C’est ainsi qu’en souscrivant au programme Cocoa Horizons, Chocolats Favoris vient soutenir financièrement des agriculteurs et leur famille, majoritairement au Ghana et en Côte d’Ivoire, là où sont concentrés la plupart des producteurs de cacao. L’initiative vise autant à améliorer la qualité de vie de ces producteurs qu’à protéger l’environnement ; notamment en travaillant pour éradiquer le travail dangereux des enfants et les aider à accéder à l’école, de même qu’en enseignant des pratiques agricoles durables qui permettront de préserver la biodiversité des sols et de lutter contre la déforestation liée à une productivité en hausse.

C’est pour les agriculteurs, pour la planète, pour nos clients. Élodie Cloutier, responsable communication et marketing numérique chez Chocolats Favoris

À noter que Chocolats Favoris fabrique dans son usine située dans la région de Québec la quasi-totalité des produits vendus dans ses boutiques et que le chocolat utilisé dans toutes les recettes est sans huile et sans additif. Prochaine étape pour la populaire chocolaterie : utiliser 100 % de cacao durable dans l’ensemble de ses produits offerts aux clients, un objectif qu’elle s’est engagée à atteindre d’ici 2023.