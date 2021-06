Recettes

Ferme Au Pied Levé

Pour le bien-être animal et les plaisirs de la table

De la terre à la table : c’est cette philosophie simple et saine qui a inspiré Marie-Thérèse Bonnichon et son conjoint, Denis Carrier, lorsqu’ils ont voulu changer de vie, il y a plus de 15 ans, pour s’installer dans une ferme aux abords de Magog joliment baptisée Au Pied Levé.